Сына назову Байрактар, а дочь – Джевелина: забавные анекдоты на злобу дня

Украинцы – непобедимый народ. Даже в самых сложных ситуациях мы находим над чем посмеяться. И во время войны тоже. С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных шуток и забавных анекдотов. Ранее мы уже делились с вами анекдотами о смерти путина, а сегодня собрали подборку шуток, описывающих текущую ситуацию.

Как оказалось, беспилотник Байрактар успешно ударил по экспорту мандаринов в Россию.

24 февраля 2022 года в 5 утра путин нанес сокрушительный удар по экономике россии.

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Российские войска озадачены – им обещали цветы, но не уточнили, что на могилу.

Каким уже нужно будет идиотом, чтобы тебя одновременно осудили и Папа Римский, и талибы

Москали! У нас начинаются огороды! А лопата в руках украинской женщины — это вам не Джавелины! Закопаем вместе с картофелем!

Ранее сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.