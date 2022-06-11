Поки що у продажу є хліб, яйця та пельмені — холостяки так просто не здадуться: кумедні жарти про самотніх чоловіків

Талановиті та гуморні українці, зброєю яких є гумор, активно продовжують жартувати навіть під час війни. Навіть у таких складних життєвих ситуаціях український народ веселий і завжди знайде привід, над чим посміятися. Більшість жартів зараз звичайно на військову тематику, але є і "вічні" теми, наприклад — холостяки та їхня "любов" до пельменів.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про неодружених чоловіків та підіймайте собі настрій.

Безвихідь – це коли в самотнього чоловіка алергія на пельмені. Решта — дрібниці.

Будь-який холостяк, що поважає себе, повинен вміти професійно перемішувати сирок зі сметаною і досить добре варити яйця.

Лайфхак для холостяків: ви зможете суттєво заощадити і на простирадлі, і на ковдрі, і на наволочці, якщо спатимете всередині підковдри.

Коли ти холостяк, все валяється по своїх місцях. Одружився — і все акуратно складено дідько знає де!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.