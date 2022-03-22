Сина назву Байрактар, а дочку - Джевеліна: кумедні анекдоти на злобу дня

Українці — непереможний народ. Навіть у найскладніших ситуаціях ми знаходимо з чого посміятися. І під час війни також. З самого початку російського вторгнення в мережі почало з'являтися багато дотепних жартів та кумедних анекдотів. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про смерть путіна, а сьогодні зібрали добірку жартів, що описують поточну ситуацію.

Як виявилося, безпілотник Байрактар успішно вдарив по експорту мандаринів до Росії.

24 лютого 2022 о 5 ранку путін завдав нищівного удару по економіці Росії.

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Російські війська спантеличені — їм обіцяли квіти, але не уточнили, що на могилу.

Яким вже треба буде ідіотом, щоб тебе одночасно засудили і Папа Римський, і таліби

Москалі! В нас починаються городи! А лопата в руках української жінки — то вам не Джавеліни! Закопаємо разом з картоплею!

Раніше мережа вибухнула фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.