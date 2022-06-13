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У тех, кто выходит бегать, просто очень неудобный диван: забавные спортивные анекдоты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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У тех, кто выходит бегать, просто очень неудобный диван: забавные спортивные анекдоты

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о спорте и спортсменах.

Когда я вижу, как люди активно занимаются спортом, то в знак уважения втягиваю живот.

В тренажерном зале.

Я:

— 52, 53, 54…

Инструктор:

— Заканчивай считать потолочную плитку и займись делом.

Если вы дома носите спортивный костюм, всё, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

Я вообще не понимаю, как может прийти вторым на соревнованиях по биатлону человек с винтовкой за спиной.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.

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