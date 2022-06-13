У тех, кто выходит бегать, просто очень неудобный диван: забавные спортивные анекдоты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 229
Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о спорте и спортсменах.
Когда я вижу, как люди активно занимаются спортом, то в знак уважения втягиваю живот.
В тренажерном зале.
Я:
— 52, 53, 54…
Инструктор:
— Заканчивай считать потолочную плитку и займись делом.
Если вы дома носите спортивный костюм, всё, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.
Я вообще не понимаю, как может прийти вторым на соревнованиях по биатлону человек с винтовкой за спиной.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.