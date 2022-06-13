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У тих, хто виходить бігати зранку, просто дуже незручний диван: кумедні спортивні анекдоти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У тих, хто виходить бігати зранку, просто дуже незручний диван: кумедні спортивні анекдоти

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій новими жартівливими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про спорт та спортсменів.

Коли я бачу, як люди активно займаються спортом, то на знак шанування втягую живіт.

В тренажерному залі.

Я:

- 52, 53, 54 ...

Інструктор:

- Закінчуй рахувати стельову плитку і займися справою.

Якщо ви вдома носите спортивний костюм, то все, що ви робите автоматично вважається тренуванням.

Я взагалі не розумію, як може на змаганнях з біатлону прийти другою людина з гвинтівкою за спиною.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

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