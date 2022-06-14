Услышав мои желания, Золотая рыбка притворилась, что сдохла: смешные анекдоты о рыбалке

Украинцы, наверное, самая позитивная нация в мире. Конечно, за последние месяцы наш юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много анекдотов о войне и оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, никогда не теряющих своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться шуткам о рыбалке и рыбаках.

Чем отличается зимний рыбак от летнего? Да тот самый пьяный, только в валенках!

Идя на рыбалку, потерял сигареты. Пришлось брать сигареты сына. Через час я поймал: 6 дельфинов, 5 акул и одно Лохнесское чудовище!

- Никогда больше не поеду с мужем на рыбалку! - Почему? - Сначала я узнала, что очень громко разговаривала, нацепила не ту наживку, рано подсекла… и наловила больше рыбы, чем он.

Жена высказывает мужу: – До свадьбы ты меня одаривал. А нынче – хоть бы цветок какой принес… – А ты хоть когда слышала, чтобы рыбак наживлял крючок после того, как рыбку поймал?

Жена прошептала мне на ушко: — Привяжи меня и делай что хочешь. Привязал и уехал на рыбалку!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.