Почувши мої бажання, Золота рибка удала, що здохла: смішні анекдоти про рибалку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Українці, напевно, найпозитивніша нація у світі. Звісно, за останні місяці наший гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато анекдотів про війну та окупантів, однак не забуває народ і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам посміхнутися жартам про рибалку та рибалок.
Чим відрізняється зимовий рибалка від літнього? Та той самий п’яний, тільки у валянках!
Йдучи на рибалку, загубив сигарети. Довелося брати сигарети сина. За годину я спіймав: 6 дельфінів, 5 акул і одне Лохнеське чудовисько!
- Ніколи більше не поїду з чоловіком на рибалку!
- Чому?
- Спочатку я дізналась, що дуже голосно розмовляла, начепила не ту наживку, рано підсікла… і наловила більше риби, ніж він.
Жінка виказує чоловікові:
– До весілля ти мене задаровував. А нині – хоч би квітку яку приніс…
– А ти хоч коли чула, щоб рибалка наживлював гачок після того, як рибку упіймав?
Дружина прошепотіла мені на вушко: — Прив'яжи мене і роби, що хочеш. Прив'язав і поїхав на рибалку!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.