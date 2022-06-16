Жизнь на даче есть, если там нет жены, тещи и огорода: актуальны анекдоты о дачниках
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Предлагаем нашим читателям поднять себе настроение этим вечером новыми веселыми шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива и плохих мыслей.
Сегодня "Телеграф" публикует для вас подборку анекдотов о дачниках и огороде.
– А у нас на огороде от этой жары вся трава пожухла, а хрен зеленеет…
– Так ему похр*н!
Внучек приходит на день рождения бабушки с букетом роз.
– Спасибо, милый внучек! – растрогалась бабушка. – Какие красивые розы и так похожи на те, которые растут в саду.
– Уже не растут…
Учитель:
– Дети! Кто из вас летом был в деревне?
– Я!
– И я!
– И я!
– Хорошо. И какие же новые звуки вы слышали в деревне?
– Муууу!
– Бееее!
– Кря-кря!
– Вылез из трактора, быстро!
– Ты так сильно похудела! Я в шоке, что, диета какая-то новая?
– Да это всё из-за моркови, картошки, свёклы.
– Да ладно! И как ты всё это готовила? Жарила, варила?
– Копала!
Беседуют две соседки по даче. Одна спрашивает другую:
– Маша, а ты почему пугало в огород не ставишь?
– А зачем? Я сама целый день в огороде.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о диете.