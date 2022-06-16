Жизнь на даче есть, если там нет жены, тещи и огорода: актуальны анекдоты о дачниках

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Предлагаем нашим читателям поднять себе настроение этим вечером новыми веселыми шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива и плохих мыслей.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас подборку анекдотов о дачниках и огороде.

– А у нас на огороде от этой жары вся трава пожухла, а хрен зеленеет… – Так ему похр*н!

Внучек приходит на день рождения бабушки с букетом роз. – Спасибо, милый внучек! – растрогалась бабушка. – Какие красивые розы и так похожи на те, которые растут в саду. – Уже не растут…

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Учитель: – Дети! Кто из вас летом был в деревне? – Я! – И я! – И я! – Хорошо. И какие же новые звуки вы слышали в деревне? – Муууу! – Бееее! – Кря-кря! – Вылез из трактора, быстро!

– Ты так сильно похудела! Я в шоке, что, диета какая-то новая? – Да это всё из-за моркови, картошки, свёклы. – Да ладно! И как ты всё это готовила? Жарила, варила? – Копала!

Беседуют две соседки по даче. Одна спрашивает другую: – Маша, а ты почему пугало в огород не ставишь? – А зачем? Я сама целый день в огороде.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о диете.