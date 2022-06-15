Лучшая диета — это ипотека на 20 лет: смешные шутки про кредиты
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Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.
"Телеграф" продолжает дарить позитивные эмоции своим читателям, публикуя анекдоты и шутки на злобу дня и не только. Мы составили подборку прикольных анекдотов о деньгах, которых всегда почему-то не хватает.
Диалог с клиентом в банке:
— Кредит оформлен на Вас?
— Нет, на холодильник.
Коллеге на работе звонок.
Слышу только её реплики:
— Да. Нет. Нет. Спасибо. Не рассматриваю. Ну и какие? Да под такие проценты я сама могу вам денег дать. Будете брать? Сам пошёл!
Дельфины действительно очень умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку? То-то же.
Люба работала в паспортном столе, поэтому брала кредиты не раздумывая.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.