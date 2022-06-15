Лучшая диета — это ипотека на 20 лет: смешные шутки про кредиты

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.

"Телеграф" продолжает дарить позитивные эмоции своим читателям, публикуя анекдоты и шутки на злобу дня и не только. Мы составили подборку прикольных анекдотов о деньгах, которых всегда почему-то не хватает.

Диалог с клиентом в банке: — Кредит оформлен на Вас? — Нет, на холодильник.

Коллеге на работе звонок. Слышу только её реплики: — Да. Нет. Нет. Спасибо. Не рассматриваю. Ну и какие? Да под такие проценты я сама могу вам денег дать. Будете брать? Сам пошёл!

Дельфины действительно очень умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку? То-то же.

Люба работала в паспортном столе, поэтому брала кредиты не раздумывая.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.