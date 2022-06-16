Життя на дачі є, якщо там немає дружини, тещі та городу: актуальні анекдоти про дачників

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Пропонуємо нашим читачам підняти собі настрій цього вечора новими веселими жартами навіть у період війни, адже гумор – це надійний щит для нашого мозку від негативу та поганих думок.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас добірку анекдотів про дачників та город.

- А у нас на городі від цієї спеки вся трава пожухла, а хрін зеленіє… - Так йому похр*н!

Внучок приходить на день народження бабусі з букетом троянд. – Спасибі, любий онуче! — зворушилася бабуся. — Які гарні троянди і так схожі на ті, що ростуть у саду. – Вже не ростуть…

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Вчитель: - Діти! Хто з вас влітку був у селі? - Я! - І я! - І я! - Добре. І які ж нові звуки ви чули в селі? - Муууу! - Бееее! - Кря-кря! - Виліз із трактора, швидко!

- Ти так сильно схудла! Я в шоку, що дієта якась нова? - Та це все через моркву, картоплю, буряки. - Та ладно! І як ти це все готувала? Жарила, варила? - Копала!

Розмовляють дві сусідки по дачі. Одна запитує іншу: - Маша, а ти чому опудало на город не ставиш? - А навіщо? Я сама цілий день на городі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дієту.