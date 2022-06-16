Життя на дачі є, якщо там немає дружини, тещі та городу: актуальні анекдоти про дачників
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Пропонуємо нашим читачам підняти собі настрій цього вечора новими веселими жартами навіть у період війни, адже гумор – це надійний щит для нашого мозку від негативу та поганих думок.
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас добірку анекдотів про дачників та город.
- А у нас на городі від цієї спеки вся трава пожухла, а хрін зеленіє…
- Так йому похр*н!
Внучок приходить на день народження бабусі з букетом троянд.
– Спасибі, любий онуче! — зворушилася бабуся. — Які гарні троянди і так схожі на ті, що ростуть у саду.
– Вже не ростуть…
Вчитель:
- Діти! Хто з вас влітку був у селі?
- Я!
- І я!
- І я!
- Добре. І які ж нові звуки ви чули в селі?
- Муууу!
- Бееее!
- Кря-кря!
- Виліз із трактора, швидко!
- Ти так сильно схудла! Я в шоку, що дієта якась нова?
- Та це все через моркву, картоплю, буряки.
- Та ладно! І як ти це все готувала? Жарила, варила?
- Копала!
Розмовляють дві сусідки по дачі. Одна запитує іншу:
- Маша, а ти чому опудало на город не ставиш?
- А навіщо? Я сама цілий день на городі.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дієту.