Найкраща дієта — це іпотека на 20 років: смішні жарти про кредити

Незважаючи на війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій новими жартівливими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.

"Телеграф" продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам, публікуючи анекдоти та жарти на злість дня і не тільки. Ми склали добірку прикольних анекдотів про гроші, яких завжди чомусь не вистачає.

Діалог з клієнтом у банку: - Кредит оформлений на Вас? - Ні, на холодильник.

Колезі на роботі подзвонили. Чую тільки її репліки: - Так. Ні. Ні. Дякую. Ні, не розглядаю. Ну та які? Та під такі відсотки я сама можу вам дати грошей. Братимете? Сам пішов!

Дельфіни справді дуже розумні істоти. Ви бачили, щоб хтось із них оформив іпотеку? Отож то.

Люба працювала у паспортному столі, тож брала кредити не роздумуючи.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.