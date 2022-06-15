Найкраща дієта — це іпотека на 20 років: смішні жарти про кредити
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Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій новими жартівливими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.
"Телеграф" продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам, публікуючи анекдоти та жарти на злість дня і не тільки. Ми склали добірку прикольних анекдотів про гроші, яких завжди чомусь не вистачає.
Діалог з клієнтом у банку:
- Кредит оформлений на Вас?
- Ні, на холодильник.
Колезі на роботі подзвонили.
Чую тільки її репліки:
- Так. Ні. Ні. Дякую. Ні, не розглядаю. Ну та які? Та під такі відсотки я сама можу вам дати грошей. Братимете? Сам пішов!
Дельфіни справді дуже розумні істоти. Ви бачили, щоб хтось із них оформив іпотеку? Отож то.
Люба працювала у паспортному столі, тож брала кредити не роздумуючи.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.