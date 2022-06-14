"Піти по російськи" — це, як піти англійськи, але перед відходом ще вкрасти щось: смішні анекдоти на злобу дня

Після того як президент росії, кривавий диктатор володимир путін, вирішив піти війною на мирну Україну, на захист своєї батьківщини став кожен українець. І доки українські військові обороняють її територію, талановиті українці тримають гумористичний фронт та обороняють моральний стан своїх земляків.

Поки російський диктатор володимир путін продовжує мріяти про захоплення України, українці активно жартують про його недалекоглядність, дурість і навіть про смерть. У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росіян.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.