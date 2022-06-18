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Купила чай для похудения, ничего так, с тортиком пойдет: смешные шутки про диету

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Купила чай для похудения, ничего так, с тортиком пойдет: смешные шутки про диету Новость обновлена 18 июня 2022, 14:16

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться, однако за последние месяцы юмор немного изменился. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.

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