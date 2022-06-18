Купила чай для схуднення, нічого так, з тортиком піде: смішні жарти про дієту

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятись, проте за останні місяці гумор трохи змінився. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, щоби позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про спроби дівчат схуднути та підіймайте собі настрій.

Лікар довів до непритомності пацієнтку, що пройшла процедуру ліпосакції, простою фразою: "Ви скоро "поправитесь".

Для бажаючих схуднути – ставте реальні цілі. Не 10 кілограмів, а 400 грамів! Сходи в туалет, мети досягнуто!

Єдиний спосіб схуднути за допомогою зеленого чаю – це лазити в гори та збирати його самому.

Чому навчили нас бегемоти? Що не можна схуднути, харчуючись травою, салатами та гуляючи.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.