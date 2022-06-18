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Купила чай для схуднення, нічого так, з тортиком піде: смішні жарти про дієту

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Купила чай для схуднення, нічого так, з тортиком піде: смішні жарти про дієту Новина оновлена 18 червня 2022, 14:16

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятись, проте за останні місяці гумор трохи змінився. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, щоби позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про спроби дівчат схуднути та підіймайте собі настрій.

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Теги:
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