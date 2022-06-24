Не домохозяйка, а хаусменеджер: забавные анекдоты про женщин

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться, однако за последние месяцы юмор немного изменился. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про женщин-домохозяек и поднимайте себе настроение.

Как говорит одна моя знакомая домохозяйка: "В любой непонятной ситуации иди готовить. Что бы не случилось, все равно после этого все захотят есть".

— У хорошего хозяина в хозяйстве всегда есть все, что нужно. — А у хорошей хозяйки в хозяйстве всегда есть хороший хозяин…

Самая страшная работа это домохозяйка! Зарплаты нет! Выходных нет! Отпуска нет! Работа не кончается… А муж с гордостью говорит: — А моя жена не работает, дома сидит…

Совет домохозяйкам. У вас появилось желание обновить свой гардероб, но абсолютно отсутствует такая возможность? Тогда постирайте цветное с белым.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.