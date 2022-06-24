Рус

Не домогосподарка, а хаусменеджер: кумедні анекдоти про жінок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
256
Не домогосподарка, а хаусменеджер: кумедні анекдоти про жінок Новина оновлена 24 червня 2022, 09:09

Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятись, проте за останні місяці гумор трохи змінився. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про жінок-домогосподарок та підіймайте собі настрій.

Як каже одна моя знайома домогосподарка: "У будь-якій незрозумілій ситуації йди готувати. Що б не трапилося, все одно після цього всі захочуть їсти".

Анекдоти про домогосподарок - Порада домогосподаркам. Якщо ваш чоловік прийшов додому пізно ввечері, п'яний, злий, весь у губній помаді та брудному плащі… замочіть його!

— У хорошого господаря у господарстві завжди є все, що треба.

— А хороша господиня в господарстві завжди має гарного господаря…

Анекдоти про домогосподарок - Домогосподарка, пам'ятай! Великий відгодований живіт у чоловіка – це надійний якір сімейного життя.

Найстрашніша робота — це домогосподарка! Зарплати немає! Вихідних нема! Відпустки нема! Робота не закінчується... А чоловік гордо каже: — А моя дружина не працює, вдома сидить...

Анекдоти про домогосподарок - Ось чому коли жінка не працює, то вона домогосподарка. А коли чоловік не працює – він безробітний?

Порада домогосподаркам. Якщо у вас виникло бажання оновити свій гардероб, але немає такої можливості, тоді виперіть кольорове з білим.

Анекдоти про домогосподарок - Порада домогосподаркам: фільтр для води прослужить набагато довше, якщо немає грошей на новий.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти