Не домогосподарка, а хаусменеджер: кумедні анекдоти про жінок
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Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятись, проте за останні місяці гумор трохи змінився. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.
"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про жінок-домогосподарок та підіймайте собі настрій.
Як каже одна моя знайома домогосподарка: "У будь-якій незрозумілій ситуації йди готувати. Що б не трапилося, все одно після цього всі захочуть їсти".
— У хорошого господаря у господарстві завжди є все, що треба.
— А хороша господиня в господарстві завжди має гарного господаря…
Найстрашніша робота — це домогосподарка! Зарплати немає! Вихідних нема! Відпустки нема! Робота не закінчується... А чоловік гордо каже: — А моя дружина не працює, вдома сидить...
Порада домогосподаркам. Якщо у вас виникло бажання оновити свій гардероб, але немає такої можливості, тоді виперіть кольорове з білим.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.