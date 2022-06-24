Не домогосподарка, а хаусменеджер: кумедні анекдоти про жінок

Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятись, проте за останні місяці гумор трохи змінився. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про жінок-домогосподарок та підіймайте собі настрій.

Як каже одна моя знайома домогосподарка: "У будь-якій незрозумілій ситуації йди готувати. Що б не трапилося, все одно після цього всі захочуть їсти".

— У хорошого господаря у господарстві завжди є все, що треба. — А хороша господиня в господарстві завжди має гарного господаря…

Найстрашніша робота — це домогосподарка! Зарплати немає! Вихідних нема! Відпустки нема! Робота не закінчується... А чоловік гордо каже: — А моя дружина не працює, вдома сидить...

Порада домогосподаркам. Якщо у вас виникло бажання оновити свій гардероб, але немає такої можливості, тоді виперіть кольорове з білим.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.