Хочу деньги-бумеранги: я их трачу, трачу, а они такие обратно, обратно: веселые шутки о финансах

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться, однако за последние месяцы юмор немного изменился. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о финансах.

— Вы деньги держите в наличных или в банке? — В памяти…

Иногда достаточно всего одного простого, теплого и доброго зачисления денежек на карточку, чтобы весь день ходить с улыбкой на лице.

— Сколько у тебя денежек, если мерить кучками? — Если мерить кучками, то у меня ямка.

Если тебе дают деньги, возьми их, положи в карман и застегни его, а уже потом можешь нести всякую чушь типа: "ой, да не надо", "да что вы", и прочее…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.