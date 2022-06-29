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Хочу деньги-бумеранги: я их трачу, трачу, а они такие обратно, обратно: веселые шутки о финансах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Хочу деньги-бумеранги: я их трачу, трачу, а они такие обратно, обратно: веселые шутки о финансах

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться, однако за последние месяцы юмор немного изменился. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о финансах.

— Вы деньги держите в наличных или в банке?

— В памяти…

Анекдоты про деньги - Вопреки всем законам физики — чем кошелек тяжелее, тем с ним таки легче…
Анекдоти про гроші - Всупереч усім законам фізики чим гаманець важчий, тим з ним таки легше.

Иногда достаточно всего одного простого, теплого и доброго зачисления денежек на карточку, чтобы весь день ходить с улыбкой на лице.

Анекдоты про деньги - Моя финансовая грамотность построена на том, что лучше просто никуда не выходить из дома.
Анекдоти про гроші - Моя фінансова грамотність побудована на тому, що краще просто нікуди не виходити з дому.

— Сколько у тебя денежек, если мерить кучками?

— Если мерить кучками, то у меня ямка.

Анекдоты про деньги - Пока я думал, куда потратить деньги, они сами куда-то все потратились.
Анекдоти про гроші - Поки я думав, куди витратити гроші, вони самі всі кудись витратилися.

Если тебе дают деньги, возьми их, положи в карман и застегни его, а уже потом можешь нести всякую чушь типа: "ой, да не надо", "да что вы", и прочее…

Анекдоты про деньги - На финансовой подушке высыпаешься лучше, чем на ортопедической.
Анекдоти про гроші - На фінансовій подушці висипаєшся краще, ніж на ортопедичній.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.

Теги:
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