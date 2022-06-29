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Хочу гроші-бумеранги: я їх витрачаю, витрачаю, а вони такі назад, назад: веселі жарти про фінанси

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Хочу гроші-бумеранги: я їх витрачаю, витрачаю, а вони такі назад, назад: веселі жарти про фінанси

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятись, проте за останні місяці гумор трохи змінився. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про фінанси.

— Ви гроші тримаєте у готівці чи у банку?

- У пам’яті…

Анекдоти про гроші - Всупереч усім законам фізики чим гаманець важчий, тим з ним таки легше.

Іноді достатньо всього одного простого, теплого та доброго зарахування грошей на картку, щоб весь день ходити з усмішкою на обличчі.

Анекдоти про гроші - Моя фінансова грамотність побудована на тому, що краще просто нікуди не виходити з дому.

— Скільки в тебе грошей, якщо міряти купками?

— Якщо міряти купками, то в мене ямка.

Анекдоти про гроші - Поки я думав, куди витратити гроші, вони самі всі кудись витратилися.

Якщо тобі дають гроші, візьми їх, поклади в кишеню і застебни її, а вже потім можеш нести всяку нісенітницю типу: "ой, та не треба", "та що ви", та інше…

Анекдоти про гроші - На фінансовій подушці висипаєшся краще, ніж на ортопедичній.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

Теги:
#Сміх #Гумор #Позитив #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти