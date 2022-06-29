Хочу гроші-бумеранги: я їх витрачаю, витрачаю, а вони такі назад, назад: веселі жарти про фінанси

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятись, проте за останні місяці гумор трохи змінився. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про фінанси.

— Ви гроші тримаєте у готівці чи у банку? - У пам’яті…

Іноді достатньо всього одного простого, теплого та доброго зарахування грошей на картку, щоб весь день ходити з усмішкою на обличчі.

— Скільки в тебе грошей, якщо міряти купками? — Якщо міряти купками, то в мене ямка.

Якщо тобі дають гроші, візьми їх, поклади в кишеню і застебни її, а вже потім можеш нести всяку нісенітницю типу: "ой, та не треба", "та що ви", та інше…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.