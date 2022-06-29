Хочу гроші-бумеранги: я їх витрачаю, витрачаю, а вони такі назад, назад: веселі жарти про фінанси
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Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятись, проте за останні місяці гумор трохи змінився. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.
"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про фінанси.
— Ви гроші тримаєте у готівці чи у банку?
- У пам’яті…
Іноді достатньо всього одного простого, теплого та доброго зарахування грошей на картку, щоб весь день ходити з усмішкою на обличчі.
— Скільки в тебе грошей, якщо міряти купками?
— Якщо міряти купками, то в мене ямка.
Якщо тобі дають гроші, візьми їх, поклади в кишеню і застебни її, а вже потім можеш нести всяку нісенітницю типу: "ой, та не треба", "та що ви", та інше…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.