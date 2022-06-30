Настоящего мужчину придумали женщины, чтобы пугать им своих мужей: лучшие шутки

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение не только уморительными шутками о войне. Не забываем и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о мужчинах.

При расставании с парнем девушке всегда жалко не потерянного времени, а что следующая баба придет на готовенькое. Ведь ему уже сто раз объяснили, как правильно.

Ой, ну что за мужики пошли? Стоит сейчас такой, спрашивает у "заи" по телефону, какие яблоки брать. Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет. Купил, какие понравились, и все. Даже если это картошка.

И запомните, девочки, что молодой, красивый, умный, богатый, веселый и не жадный — это шесть разных мужиков.

— Вот скажи, если муж чистит ногти отверткой, можно назвать его дебилом? — Ну, если только отвертка крестовая! — Еще один…

Когда женщина говорит, что любит детей больше, чем мужа, — не верьте. Детей она может оставить с соседкой. Мужа — никогда.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о семье.