Исконные русские земли — это два метра вглубь...: новые анекдоты о путине и россиянах

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

После того как президент россии владимир путин решил пойти войной на мирную Украину, в защиту своей родины стал каждый украинец. И пока военные обороняют ее территорию, простые украинцы защищают моральное состояние своих земляков, придумывая шутки о российских оккупантах.

В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты про россиян и их кровавого лидера.

У путина спросили: Когда он давал присягу, занимая пост президента, точно ли он клал именно руку на Конституцию…

Оказывается, в военкомате рф работает Робин Гуд. Он собирает повестки у богатых и раздает их бедным.

В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" войска отправили на войну, чтобы никто не понял, что у власти царь-самозванец…

Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет москва. Париж рушится постоянно, часто Лондон, регулярно Вашингтон, а москва – никогда. А все потому, что фильмы-катастрофы должны зрителя пугать, а не радовать.

– Папа, а что такое тихий дон? – Это кадыров землей засыпан.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.