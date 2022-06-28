Исконные русские земли — это два метра вглубь...: новые анекдоты о путине и россиянах
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После того как президент россии владимир путин решил пойти войной на мирную Украину, в защиту своей родины стал каждый украинец. И пока военные обороняют ее территорию, простые украинцы защищают моральное состояние своих земляков, придумывая шутки о российских оккупантах.
В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты про россиян и их кровавого лидера.
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– Папа, а что такое тихий дон?
– Это кадыров землей засыпан.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.