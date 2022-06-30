Справжнього чоловіка вигадали жінки, щоб лякати ним своїх чоловіків: найкращі жарти

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій не тільки веселими жартами про війну. Не забуваємо і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про чоловіків.

При розставанні з хлопцем дівчині завжди шкода не втраченого часу, а що наступна баба прийде на готовеньке. Адже йому вже сто разів пояснили, як правильно.

Ой, що за мужики пішли? Стоїть зараз такий, питає у "заї" по телефону, які яблука брати. Справжній мужик ні в кого, ні про які яблука не питатиме. Купив, які сподобалися, та й годі. Навіть якщо це картопля.

І запам’ятайте, дівчатка, що молодий, гарний, розумний, багатий, веселий і не жадібний — це шість чоловіків.

- От скажи, якщо чоловік чистить нігті викруткою, чи можна назвати його дебілом? - Ну, якщо тільки викрутка хрестова! - Ще один…

Коли жінка каже, що любить дітей більше, ніж чоловіка, не вірте. Дітей вона може залишити із сусідкою. Чоловіка - ніколи.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сім’ю.