Справжнього чоловіка вигадали жінки, щоб лякати ним своїх чоловіків: найкращі жарти
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Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх
Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій не тільки веселими жартами про війну. Не забуваємо і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про чоловіків.
При розставанні з хлопцем дівчині завжди шкода не втраченого часу, а що наступна баба прийде на готовеньке. Адже йому вже сто разів пояснили, як правильно.
Ой, що за мужики пішли? Стоїть зараз такий, питає у "заї" по телефону, які яблука брати. Справжній мужик ні в кого, ні про які яблука не питатиме. Купив, які сподобалися, та й годі. Навіть якщо це картопля.
І запам’ятайте, дівчатка, що молодий, гарний, розумний, багатий, веселий і не жадібний — це шість чоловіків.
- От скажи, якщо чоловік чистить нігті викруткою, чи можна назвати його дебілом?
- Ну, якщо тільки викрутка хрестова!
- Ще один…
Коли жінка каже, що любить дітей більше, ніж чоловіка, не вірте. Дітей вона може залишити із сусідкою. Чоловіка - ніколи.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сім’ю.