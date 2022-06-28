Споконвічні російські землі — це два метра вглиб…: нові анекдоти про путіна та росіян
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Після того, як президент росії володимир путін вирішив піти війною на мирну Україну, на захист своєї батьківщини став кожен українець. І доки військові обороняють її територію, прості українці обороняють моральний стан своїх земляків, вигадуючи жарти про російських окупантів.
У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти росіян і їх кривавого лідера.
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- Тато, а що таке тихий дон?
- Це кадиров землею засипаний.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.