Споконвічні російські землі — це два метра вглиб…: нові анекдоти про путіна та росіян

Сміх — це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Після того, як президент росії володимир путін вирішив піти війною на мирну Україну, на захист своєї батьківщини став кожен українець. І доки військові обороняють її територію, прості українці обороняють моральний стан своїх земляків, вигадуючи жарти про російських окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти росіян і їх кривавого лідера.

У путіна запитали: Коли він давав присягу, займаючи посаду президента, чи точно він клав саме руку на Конституцію…

Виявляється, у військкоматі рф працює Робін Гуд. Він збирає повістки у багатих і роздає їх бідним.

У фільмі "Іван Васильович змінює професію" війська відправили на війну, щоб ніхто не зрозумів, що при владі цар-самозванець…

В жодному фільмі-катастрофі не гине москва. Париж руйнується постійно, часто Лондон, регулярно Вашингтон, а москва — ніколи. А все тому, що фільми-катастрофи мають глядача лякати, а не радувати.

- Тато, а що таке тихий дон? - Це кадиров землею засипаний.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.