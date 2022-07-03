Женщина в день рождения становится не на год старше, а на год опаснее: веселые шутки про праздники

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про день рождение и поднимайте себе настроение.

Когда не было оповещений в соцсети девушкам надо было делать кудри в школу, чтобы все узнали об их дне рождения, тяжелое было время…

— Ну, как отметил свой день рождения? — Галочкой в ежедневнике.

Лена призадумалась, что, наверное, как-то неправильно живёт, когда, раскрывая подарки на своём дне рождения, обнаружила уже пятый штопор.

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы все так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а ее оставили дом убирать!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.