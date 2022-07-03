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Женщина в день рождения становится не на год старше, а на год опаснее: веселые шутки про праздники

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Женщина в день рождения становится не на год старше, а на год опаснее: веселые шутки про праздники Новость обновлена 03 июля 2022, 10:35

Юмор — надежный щит для нашего мозга от плохого настроения.

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про день рождение и поднимайте себе настроение.

Когда не было оповещений в соцсети девушкам надо было делать кудри в школу, чтобы все узнали об их дне рождения, тяжелое было время…

Анекдоты про день рождения - Эльфы живут тысячи лет. И празднуют тысячи дней рождения. Поэтому у эльфов такие уши.

— Ну, как отметил свой день рождения?

— Галочкой в ежедневнике.

Анекдоты про день рождения - Вчера праздновали день рождения друга. Много пили. Завтра иду к гадалке — хочу узнать свое прошлое.

Лена призадумалась, что, наверное, как-то неправильно живёт, когда, раскрывая подарки на своём дне рождения, обнаружила уже пятый штопор.

Анекдоты про день рождения - Хочешь знать, что подарят тебе на день рождения? Посмотри, что у родителей выскакивает в рекламе.

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы все так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а ее оставили дом убирать!

Анекдоты про день рождения - После дня рождения в общаге под балконом выпала месячная норма окурков.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.

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