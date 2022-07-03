Рус

Жінка в день народження стає не на рік старшою, а на рік небезпечнішою: веселі жарти про свята

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
119
Жінка в день народження стає не на рік старшою, а на рік небезпечнішою: веселі жарти про свята Новина оновлена 03 липня 2022, 10:35

Гумор – надійний щит для нашого мозку від поганого настрою.

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про день народження та підіймайте собі настрій.

Коли не було сповіщень у соцмережах, дівчатам треба було робити кучері до школи, щоб усі дізналися про їхній день народження, важкий був час…

Анекдоти про день народження — Ельфи живуть тисячі літ. І святкують тисячі днів народження. Тому у ельфів такі вуха.

— Ну як відзначив свій день народження?

— Галочкою у щоденнику.

Анекдоти про день народження — Вчора святкували день народження друга. Багато пили. Завтра йду до ворожки – хочу дізнатися про своє минуле.

Олена задумалася, що, мабуть, якось неправильно живе, коли, розкриваючи подарунки на своєму дні народження, виявила п’ятий штопор.

Анекдоти про день народження — Хочеш знати, що подарують тобі на день народження? Подивися, що у батьків вискакує у рекламі.

Донька попросила влаштувати їй день народження у стилі "Попелюшки". Ми так і зробили. Самі пішли святкувати у ресторан, а її залишили хату прибирати!

Анекдоти про день народження — Після дня народження у гуртожитку під балконом випала місячна норма недопалків.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.

Теги:
#Сміх #Гумор #Позитив #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти