Жінка в день народження стає не на рік старшою, а на рік небезпечнішою: веселі жарти про свята

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про день народження та підіймайте собі настрій.

Коли не було сповіщень у соцмережах, дівчатам треба було робити кучері до школи, щоб усі дізналися про їхній день народження, важкий був час…

— Ну як відзначив свій день народження? — Галочкою у щоденнику.

Олена задумалася, що, мабуть, якось неправильно живе, коли, розкриваючи подарунки на своєму дні народження, виявила п’ятий штопор.

Донька попросила влаштувати їй день народження у стилі "Попелюшки". Ми так і зробили. Самі пішли святкувати у ресторан, а її залишили хату прибирати!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.