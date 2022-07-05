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Отец применял политику кнута и пряника — сначала бил кнутом, потом забирал пряник: анекдоты про папу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Отец применял политику кнута и пряника — сначала бил кнутом, потом забирал пряник: анекдоты про папу

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про отцов и поднимайте себе настроение!

— Поздравляем! У вас сегодня родились сразу три девочки!

— Сколько?! Переспросил убитый радостью отец.

анекдот про папу

Сын пристает к отцу:

- Папа! Папа! Пойдем завтра снова на охоту!

- Нет! Завтра пойдем с тобой к окулисту, — сердито ответил отец, выколупывая дробь у себя из задницы.

анекдот про папу

Сын: Пап, хватит шутить на тему того, что я приёмный. Давай лучше в дурака сыграем!

Отец: В подкидного?

анекдот про папу

На улице к мужчине подходит милая женщина:

— Мне кажется, вы — отец одного из моих детей…

Мужчина с ужасом:

— Я?!

— Успокойтесь, — отвечает женщина, — я учительница.

анекдот про папу

Отец провожает сына в первый класс и говорит:

— Сынок, если ты будешь хорошо учиться, я куплю тебе компьютер.

— А если я буду плохо учиться?

— Тогда я куплю фортепиано!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о детях.

Теги:
#Родители #Шутки #Юмор #Анекдоты