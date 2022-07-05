Отец применял политику кнута и пряника — сначала бил кнутом, потом забирал пряник: анекдоты про папу
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Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про отцов и поднимайте себе настроение!
— Поздравляем! У вас сегодня родились сразу три девочки!
— Сколько?! Переспросил убитый радостью отец.
Сын пристает к отцу:
- Папа! Папа! Пойдем завтра снова на охоту!
- Нет! Завтра пойдем с тобой к окулисту, — сердито ответил отец, выколупывая дробь у себя из задницы.
Сын: Пап, хватит шутить на тему того, что я приёмный. Давай лучше в дурака сыграем!
Отец: В подкидного?
На улице к мужчине подходит милая женщина:
— Мне кажется, вы — отец одного из моих детей…
Мужчина с ужасом:
— Я?!
— Успокойтесь, — отвечает женщина, — я учительница.
Отец провожает сына в первый класс и говорит:
— Сынок, если ты будешь хорошо учиться, я куплю тебе компьютер.
— А если я буду плохо учиться?
— Тогда я куплю фортепиано!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о детях.