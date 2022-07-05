Отец применял политику кнута и пряника — сначала бил кнутом, потом забирал пряник: анекдоты про папу

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про отцов и поднимайте себе настроение!

— Поздравляем! У вас сегодня родились сразу три девочки! — Сколько?! Переспросил убитый радостью отец.

Сын пристает к отцу: - Папа! Папа! Пойдем завтра снова на охоту! - Нет! Завтра пойдем с тобой к окулисту, — сердито ответил отец, выколупывая дробь у себя из задницы.

Сын: Пап, хватит шутить на тему того, что я приёмный. Давай лучше в дурака сыграем! Отец: В подкидного?

На улице к мужчине подходит милая женщина: — Мне кажется, вы — отец одного из моих детей… Мужчина с ужасом: — Я?! — Успокойтесь, — отвечает женщина, — я учительница.

Отец провожает сына в первый класс и говорит: — Сынок, если ты будешь хорошо учиться, я куплю тебе компьютер. — А если я буду плохо учиться? — Тогда я куплю фортепиано!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о детях.