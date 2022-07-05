Батько застосовував політику батога та пряника — спочатку бив батогом, потім забирав пряник: анекдоти про тата

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Читайте смішні анекдоти та жарти про батьків та піднімайте собі настрій!

- Вітаємо! У вас сьогодні народилися одразу три дівчинки! - Скільки?! Перепитав убитий радістю батько.

Син пристає до батька: - Тато! Тато! Ходімо завтра знову на полювання! - Ні! Завтра підемо з тобою до окуліста, — сердито відповів батько, виколупуючи дріб у себе з дупи.

Син: Тату, годі жартувати на тему того, що я прийомний. Давай краще в дурня зіграємо! Батько: У підкидного?

На вулиці до чоловіка підходить мила жінка: - Мені здається, ви батько одного з моїх дітей… Чоловік із жахом: - Я?! - Заспокойтесь, — відказує жінка, — я вчителька.

Батько проводжає сина в перший клас і каже: - Синку, якщо ти добре навчатимешся, я куплю тобі комп’ютер. - А якщо я погано вчитимусь? - Тоді я куплю фортепіано!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дітей.