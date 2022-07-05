Рус

Батько застосовував політику батога та пряника — спочатку бив батогом, потім забирав пряник: анекдоти про тата

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
75
Батько застосовував політику батога та пряника — спочатку бив батогом, потім забирав пряник: анекдоти про тата

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Читайте смішні анекдоти та жарти про батьків та піднімайте собі настрій!

- Вітаємо! У вас сьогодні народилися одразу три дівчинки!

- Скільки?! Перепитав убитий радістю батько.

анекдот про батька

Син пристає до батька:

- Тато! Тато! Ходімо завтра знову на полювання!

- Ні! Завтра підемо з тобою до окуліста, — сердито відповів батько, виколупуючи дріб у себе з дупи.

анекдот про батька

Син: Тату, годі жартувати на тему того, що я прийомний. Давай краще в дурня зіграємо!

Батько: У підкидного?

анекдот про батька

На вулиці до чоловіка підходить мила жінка:

- Мені здається, ви батько одного з моїх дітей…

Чоловік із жахом:

- Я?!

- Заспокойтесь, — відказує жінка, — я вчителька.

анекдот про батька

Батько проводжає сина в перший клас і каже:

- Синку, якщо ти добре навчатимешся, я куплю тобі комп’ютер.

- А якщо я погано вчитимусь?

- Тоді я куплю фортепіано!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дітей.

Теги:
#Батьки #Жарти #Гумор #Анекдоти