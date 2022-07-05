Батько застосовував політику батога та пряника — спочатку бив батогом, потім забирав пряник: анекдоти про тата
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Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.
"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Читайте смішні анекдоти та жарти про батьків та піднімайте собі настрій!
- Вітаємо! У вас сьогодні народилися одразу три дівчинки!
- Скільки?! Перепитав убитий радістю батько.
Син пристає до батька:
- Тато! Тато! Ходімо завтра знову на полювання!
- Ні! Завтра підемо з тобою до окуліста, — сердито відповів батько, виколупуючи дріб у себе з дупи.
Син: Тату, годі жартувати на тему того, що я прийомний. Давай краще в дурня зіграємо!
Батько: У підкидного?
На вулиці до чоловіка підходить мила жінка:
- Мені здається, ви батько одного з моїх дітей…
Чоловік із жахом:
- Я?!
- Заспокойтесь, — відказує жінка, — я вчителька.
Батько проводжає сина в перший клас і каже:
- Синку, якщо ти добре навчатимешся, я куплю тобі комп’ютер.
- А якщо я погано вчитимусь?
- Тоді я куплю фортепіано!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дітей.