Що вже казати про зниження криміналу, коли в дитячий пластилін кладуть ножик: жарти про дітей
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Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Звичайно, за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про теми, які не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про дітей. Читаємо та сміємося!
Хлопчик із татом їде до цирку в трамваї й задумливо дивиться у вікно. Тато запитує:
- Сину, ти що такий задумливий?
- Тато! Якщо під час циркової вистави лев вискочить із клітки й з’їсть тебе, яким трамваєм мені повертатися?
Батько каже лінивому синові:
- Ну що це за життя — лежиш цілими днями на дивані, дивишся телик, дівок додому водиш, їси чипси, п’єш пиво...
- Тату, я не зрозумів, ти ось це зараз мене критикуєш чи заздриш?!
Бачив сьогодні дівчинку, яка благала на дитячому майданчику тата пробачити її за те, що розповіла мамі про куплене ним пиво під час прогулянки. А тато сидів у пісочниці і казав, що лишиться жити тут і додому більше з такою шкідливою донькою не піде.
Читає мати синові казку на ніч. А син їй:
- Мамо, може завтра почитаєш?
- Чому?
- Спати хочу!
Ти розумієш, що все летить у прірву, коли маленькі діти починають звертатися до тебе на "Ви"…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.