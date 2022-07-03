Що вже казати про зниження криміналу, коли в дитячий пластилін кладуть ножик: жарти про дітей

Батько каже лінивому синові:

- Ну що це за життя — лежиш цілими днями на дивані, дивишся телик, дівок додому водиш, їси чипси, п’єш пиво...

- Тату, я не зрозумів, ти ось це зараз мене критикуєш чи заздриш?!