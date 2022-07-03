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Що вже казати про зниження криміналу, коли в дитячий пластилін кладуть ножик: жарти про дітей

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що вже казати про зниження криміналу, коли в дитячий пластилін кладуть ножик: жарти про дітей

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Звичайно, за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про дітей. Читаємо та сміємося!

Хлопчик із татом їде до цирку в трамваї й задумливо дивиться у вікно. Тато запитує:

- Сину, ти що такий задумливий?

- Тато! Якщо під час циркової вистави лев вискочить із клітки й з’їсть тебе, яким трамваєм мені повертатися?

анекдот про батька

Батько каже лінивому синові:

- Ну що це за життя — лежиш цілими днями на дивані, дивишся телик, дівок додому водиш, їси чипси, п’єш пиво...

- Тату, я не зрозумів, ти ось це зараз мене критикуєш чи заздриш?!

анекдот про сина

Бачив сьогодні дівчинку, яка благала на дитячому майданчику тата пробачити її за те, що розповіла мамі про куплене ним пиво під час прогулянки. А тато сидів у пісочниці і казав, що лишиться жити тут і додому більше з такою шкідливою донькою не піде.

анекдот про дітей

Читає мати синові казку на ніч. А син їй:

- Мамо, може завтра почитаєш?

- Чому?

- Спати хочу!

анекдот про дитину

Ти розумієш, що все летить у прірву, коли маленькі діти починають звертатися до тебе на "Ви"…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.

Теги:
#Діти #Батьки #Жарти #Гумор #Анекдоти