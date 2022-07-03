Вакансія, на яку довго чекали українці: Оператор HIMARS…: нові веселі анекдоти на злобу дня

Під час війни воно, звичайно, не особливо до жартів, проте українці навіть у таких складних ситуаціях знаходять привід для сміху. У мережі можна знайти багато жартів про дурість російських військових. Це тому, що гумор справді рятує: жарти не дають збожеволіти від важких новин.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Дуже часто для того, щоб стати успішним, радять виходити з зони комфорту. Думаю, Україна стане дуже успішною країною, бо у нас з зони комфорту вийшло плюс-мінус 40 мільйонів людей.

2020 рік. Ковід дуже небезпечний, тому навчання онлайн. 2022 рік. Війна, росіяни бомблять цивільну інфраструктуру. МОН: Ну що, салаги, виходимо на навчання.

Компанія Baykar: Ми знаємо, що українці назбирали на байрактари, ми вражені цим фактом і готові передати вам 3 байрактари безкоштовно! Українці: Еее, ми там назбирали на 4!

Виявилося, що в Україні курс валюти корегує НБУ. А на росії — ЗСУ!

Російські війська спантеличені — їм обіцяли квіти, але не уточнили, що на могилу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.