Вакансия, которую долго ждали украинцы: Оператор HIMARS…: новые веселые анекдоты на злобу дня

Во время войны оно, конечно, не особо для шуток, однако украинцы даже в таких сложных ситуациях находят повод для смеха. В сети можно найти много шуток о глупости российских военных. Это потому, что юмор действительно спасает: шутки не дают сойти с ума от тяжелых новостей.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Очень часто для того, чтобы стать успешным, советуют выходить из зоны комфорта. Думаю, Украина станет очень успешной страной, потому что у нас из зоны комфорта вышло плюс-минус 40 миллионов человек.

2020 год. Ковид очень опасен, поэтому обучение онлайн. 2022 год. Война, россияне бомбят гражданскую инфраструктуру. МОН: Ну что, салаги, выходим на учебу.

Компания Baykar: Мы знаем, что украинцы собрали на байрактары, мы поражены этим фактом и готовы передать вам 3 байрактара бесплатно! Украинцы: Эээ, мы там собрали на 4!

Оказалось, что в Украине курс валюты регулирует НБУ. А на россии — ВСУ!

Российские войска сбиты с толку — им обещали цветы, но не уточнили, что на могилу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.