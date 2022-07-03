Укр

Что уж говорить о снижении криминала, когда в детский пластилин кладут ножик: шутки о детях

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что уж говорить о снижении криминала, когда в детский пластилин кладут ножик: шутки о детях

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про детишек. Читаем и смеемся!

Мальчик с папой едет в цирк в трамвае и задумчиво смотрит в окно. Папа спрашивает:

- Сынок, ты что такой задумчивый?

- Папа! Если во время циркового представления лев выскочит из клетки и съест тебя, каким трамваем мне возвращаться?

анекдот об отце

Отец говорит ленивому сыну:

- Ну что это за жизнь — лежишь целыми днями на диване, смотришь телек, девок домой водишь, ешь чипсы, пьешь пиво…

- Папа, я не понял, ты вот это сейчас меня критикуешь или завидуешь?!

анекдот о детях

Видел сегодня девочку, которая умоляла на детской площадке папу простить ее за то, что рассказала маме о купленном им пиве во время прогулки. А папа сидел в песочнице и говорил, что останется жить здесь и домой больше с такой вредной дочкой не пойдет.

анекдот о сыне

Читает мама сыну сказку на ночь. А сын ей:

- Мам, может завтра почитаешь?

- Почему?

- Спать хочу!

анекдот о ребенке

Ты понимаешь, что все летит в пропасть, когда маленькие дети начинают обращаться к тебе на "Вы"…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

Теги:
#Дети #Родители #Шутки #Юмор #Анекдоты