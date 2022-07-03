Что уж говорить о снижении криминала, когда в детский пластилин кладут ножик: шутки о детях

Отец говорит ленивому сыну:

- Ну что это за жизнь — лежишь целыми днями на диване, смотришь телек, девок домой водишь, ешь чипсы, пьешь пиво…

- Папа, я не понял, ты вот это сейчас меня критикуешь или завидуешь?!