Ничто так быстро не оздоравливает, как прейскурант платных клиник: веселые шутки о врачах

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о медицине, врачах и пациентах.

— Он плохой врач. — Почему? — Я в магазине видел, как он сам покупал коньяк!

Окулист — пациенту: — У меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? — Давайте с хорошей, доктор. — Скоро вы сможете читать без очков. — Боже! Доктор! Это чудо! Но… как же… Я ведь и в очках почти ничего не вижу… Как же я буду читать без очков то?! — Пальцами, голубчик, пальцами.

— Солнце мое, взгляни на меня, Моя ладонь превратилась в кулак… — Простите, а можно мне другого проктолога?

А на каком курсе медицинского проходят врачебный юмор? Мне больничный только что продлили со словами: "Ну, раз глотать еще больно, то на работу выходить рано".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.