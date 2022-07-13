Ничто так быстро не оздоравливает, как прейскурант платных клиник: веселые шутки о врачах
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Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о медицине, врачах и пациентах.
— Он плохой врач.
— Почему?
— Я в магазине видел, как он сам покупал коньяк!
Окулист — пациенту:
— У меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?
— Давайте с хорошей, доктор.
— Скоро вы сможете читать без очков.
— Боже! Доктор! Это чудо! Но… как же… Я ведь и в очках почти ничего не вижу… Как же я буду читать без очков то?!
— Пальцами, голубчик, пальцами.
— Солнце мое, взгляни на меня, Моя ладонь превратилась в кулак…
— Простите, а можно мне другого проктолога?
А на каком курсе медицинского проходят врачебный юмор? Мне больничный только что продлили со словами: "Ну, раз глотать еще больно, то на работу выходить рано".
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.