Укр

Ничто так быстро не оздоравливает, как прейскурант платных клиник: веселые шутки о врачах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ничто так быстро не оздоравливает, как прейскурант платных клиник: веселые шутки о врачах Новость обновлена 13 июля 2022, 09:03

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о медицине, врачах и пациентах.

— Он плохой врач.

— Почему?

— Я в магазине видел, как он сам покупал коньяк!

Анекдоты про медицину - Врач сказал, что тренировки добавят мне годы жизни, и это правда. Я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85.

Окулист — пациенту:

— У меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?

— Давайте с хорошей, доктор.

— Скоро вы сможете читать без очков.

— Боже! Доктор! Это чудо! Но… как же… Я ведь и в очках почти ничего не вижу… Как же я буду читать без очков то?!

— Пальцами, голубчик, пальцами.

Анекдоты про медицину - Проктолог жмурится немного, когда чихает пациент.

— Солнце мое, взгляни на меня, Моя ладонь превратилась в кулак…

— Простите, а можно мне другого проктолога?

Анекдоты про медицину - Чтобы вызвать обещанный в течение дня приход врача, следует идти в туалет по-большому или принимать ванну.

А на каком курсе медицинского проходят врачебный юмор? Мне больничный только что продлили со словами: "Ну, раз глотать еще больно, то на работу выходить рано".

Анекдоты про медицину - А вот врачи говорят, что если у вас чешется рука, то это не к встрече и не к деньгам — это грибок!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.

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