Ніщо так швидко не оздоровлює, як прейскурант платних клінік: веселі жарти про лікарів
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Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.
"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про медицину, лікарів та пацієнтів.
- Він поганий лікар.
- Чому?
— Я бачив у магазині, як він сам купував коньяк!
Окуліст — пацієнту:
- У мене для вас дві новини. Хороша та погана. З якої почати?
— Давайте з доброї, лікарю.
— Скоро ви зможете читати без окулярів.
- Боже! Лікарю! Це диво! Але... як же... Я ж і в окулярах майже нічого не бачу... Як же я читатиму без окулярів?!
— Пальцями, голубчику, пальцями.
— Сонце моє, глянь на мене, Моя долоня перетворилася на кулак…
— Вибачте, а чи можна мені іншого проктолога?
А на якому курсі медичного проходять лікарський гумор? Мені лікарняний щойно продовжили зі словами: "Ну, якщо ковтати ще боляче, то на роботу виходити рано".
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.