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Ніщо так швидко не оздоровлює, як прейскурант платних клінік: веселі жарти про лікарів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ніщо так швидко не оздоровлює, як прейскурант платних клінік: веселі жарти про лікарів Новина оновлена 13 липня 2022, 09:03

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено в генетичному коді українців

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про медицину, лікарів та пацієнтів.

- Він поганий лікар.

- Чому?

— Я бачив у магазині, як він сам купував коньяк!

Анекдоти про медицину - Лікар сказав, що тренування додадуть мені роки життя, і це правда. Я зробив 15 віджимань і почуваюся на 85.

Окуліст — пацієнту:

- У мене для вас дві новини. Хороша та погана. З якої почати?

— Давайте з доброї, лікарю.

— Скоро ви зможете читати без окулярів.

- Боже! Лікарю! Це диво! Але... як же... Я ж і в окулярах майже нічого не бачу... Як же я читатиму без окулярів?!

— Пальцями, голубчику, пальцями.

Анекдоти про медицину - Проктолог жмуриться трохи, коли чхає пацієнт

— Сонце моє, глянь на мене, Моя долоня перетворилася на кулак…

— Вибачте, а чи можна мені іншого проктолога?

Анекдоти про медицину - Щоб викликати обіцяний протягом дня прихід лікаря, слід йти до туалету по-великому або приймати ванну.

А на якому курсі медичного проходять лікарський гумор? Мені лікарняний щойно продовжили зі словами: "Ну, якщо ковтати ще боляче, то на роботу виходити рано".

Анекдоти про медицину - А от лікарі кажуть, що якщо у вас свербить рука, то це не до зустрічі і не до грошей — це грибок!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

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