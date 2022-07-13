Ніщо так швидко не оздоровлює, як прейскурант платних клінік: веселі жарти про лікарів

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про медицину, лікарів та пацієнтів.

- Він поганий лікар. - Чому? — Я бачив у магазині, як він сам купував коньяк!

Окуліст — пацієнту: - У мене для вас дві новини. Хороша та погана. З якої почати? — Давайте з доброї, лікарю. — Скоро ви зможете читати без окулярів. - Боже! Лікарю! Це диво! Але... як же... Я ж і в окулярах майже нічого не бачу... Як же я читатиму без окулярів?! — Пальцями, голубчику, пальцями.

— Сонце моє, глянь на мене, Моя долоня перетворилася на кулак… — Вибачте, а чи можна мені іншого проктолога?

А на якому курсі медичного проходять лікарський гумор? Мені лікарняний щойно продовжили зі словами: "Ну, якщо ковтати ще боляче, то на роботу виходити рано".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.