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Мало кто знает, но маленький карман на джинсах предназначен для зарплаты: смешные шутки про получку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мало кто знает, но маленький карман на джинсах предназначен для зарплаты: смешные шутки про получку Новость обновлена 17 июля 2022, 09:02

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора.

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про зарплату и поднимайте себе настроение!

Мне не повышают зарплату, потому что деньги меня испортят. Во всяком случае, я себя так успокаиваю.

Анекдоты про зарплату - Унылая пора — это вовсе не осень, а те десять дней перед зарплатой.

Получка — трагический день. Начиная с этого дня у тебя деньги начинают стремительно кончаться.

Анекдоты про зарплату - Ну почему, почему в конце зарплаты остаётся так много месяца?!

Я сказал своему шефу, что он должен повысить мне зарплату, потому что есть три другие компании, которые охотятся на меня.

Босс:

— Какие именно?

Я:

— Газ, электричество и вода.

Анекдоты про зарплату - Зарплаты вполне хватает на месяц, если кушать не каждый день.

— Как же хорошо стало, настроение поднялось и дышится легче.

— Влюбилась?

— Зарплату получила…

Анекдоты про зарплату - Достойная зарплата — это когда уже нужно получать следующую, а ты ещё предыдущую не истратил.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

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