Мало кто знает, но маленький карман на джинсах предназначен для зарплаты: смешные шутки про получку

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора.

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про зарплату и поднимайте себе настроение!

Мне не повышают зарплату, потому что деньги меня испортят. Во всяком случае, я себя так успокаиваю.

Получка — трагический день. Начиная с этого дня у тебя деньги начинают стремительно кончаться.

Я сказал своему шефу, что он должен повысить мне зарплату, потому что есть три другие компании, которые охотятся на меня. Босс: — Какие именно? Я: — Газ, электричество и вода.

— Как же хорошо стало, настроение поднялось и дышится легче. — Влюбилась? — Зарплату получила…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.