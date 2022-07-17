Мало кто знает, но маленький карман на джинсах предназначен для зарплаты: смешные шутки про получку
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Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про зарплату и поднимайте себе настроение!
Мне не повышают зарплату, потому что деньги меня испортят. Во всяком случае, я себя так успокаиваю.
Получка — трагический день. Начиная с этого дня у тебя деньги начинают стремительно кончаться.
Я сказал своему шефу, что он должен повысить мне зарплату, потому что есть три другие компании, которые охотятся на меня.
Босс:
— Какие именно?
Я:
— Газ, электричество и вода.
— Как же хорошо стало, настроение поднялось и дышится легче.
— Влюбилась?
— Зарплату получила…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.