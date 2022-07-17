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Мало хто знає, але маленька кишеня на джинсах призначена для зарплати: смішні жарти про получку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мало хто знає, але маленька кишеня на джинсах призначена для зарплати: смішні жарти про получку Новина оновлена 17 липня 2022, 09:02

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору.

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Читайте смішні анекдоти та жарти про зарплату та підіймайте собі настрій!

Мені не підвищують зарплату, бо гроші зіпсують мене. Принаймні я себе так заспокоюю.

Анекдоти про зарплатню -Похмура пора - це зовсім не осінь, а ті десять днів перед зарплатнею.

Получка — трагічний день. Починаючи з цього дня, у тебе гроші починають стрімко закінчуватися.

Анекдоти про зарплатню - Чому, чому наприкінці зарплати залишається так багато місяця?!

Я сказав своєму шефу, що він повинен підвищити мені зарплату, тому що є три інші компанії, які полюють на мене.

Бос:

- Які саме?

Я:

— Газ, електрика та вода.

Анекдоти про зарплатню - Зарплати цілком вистачає на місяць, якщо їсти не щодня.

— Як добре стало, настрій піднявся і дихається легше.

- Закохалася?

— Зарплату отримала…

Анекдоти про зарплатню - Гідна зарплата — це коли вже потрібно отримувати наступну, а ти ще попередню не витратив.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.

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