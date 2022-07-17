Мало хто знає, але маленька кишеня на джинсах призначена для зарплати: смішні жарти про получку
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Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.
"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Читайте смішні анекдоти та жарти про зарплату та підіймайте собі настрій!
Мені не підвищують зарплату, бо гроші зіпсують мене. Принаймні я себе так заспокоюю.
Получка — трагічний день. Починаючи з цього дня, у тебе гроші починають стрімко закінчуватися.
Я сказав своєму шефу, що він повинен підвищити мені зарплату, тому що є три інші компанії, які полюють на мене.
Бос:
- Які саме?
Я:
— Газ, електрика та вода.
— Як добре стало, настрій піднявся і дихається легше.
- Закохалася?
— Зарплату отримала…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.