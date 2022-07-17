Мало хто знає, але маленька кишеня на джинсах призначена для зарплати: смішні жарти про получку

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору.

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Читайте смішні анекдоти та жарти про зарплату та підіймайте собі настрій!

Мені не підвищують зарплату, бо гроші зіпсують мене. Принаймні я себе так заспокоюю.

Получка — трагічний день. Починаючи з цього дня, у тебе гроші починають стрімко закінчуватися.

Я сказав своєму шефу, що він повинен підвищити мені зарплату, тому що є три інші компанії, які полюють на мене. Бос: - Які саме? Я: — Газ, електрика та вода.

— Як добре стало, настрій піднявся і дихається легше. - Закохалася? — Зарплату отримала…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.