Это ж как нужно ненавидеть людей, чтобы стать дантистом: веселые шутки про стоматологов

Давайте вместе посмеемся над веселыми шутками про стоматологов и их пациентов.

В понедельник, 25 июля, в мире отмечается Международный день зубного техника. Это конечно очень ответственная профессия, как и в принципе любая в медицине, однако почему бы не посмеяться над стоматологами. Возможно благодаря юмору удастся снизить уровень страха, который многие испытывают перед походом к зубному врачу.

"Телеграф" предлагает вам немного посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про зубы и стоматологов. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день.

— Моя зубная щетка чистит зубы в самых труднодоступных местах, а твоя? — А у меня нет зубов в труднодоступных местах.

Больно смотреть на губы, которые не можешь поцеловать, но больнее смотреть на зубы, на лечение которых ты никак не можешь накопить.

В зубопротезном кабинете: "Бог дает нам зубы два раза в жизни. Ну а в третий раз, за них уже надо платить".

В кабинете стоматолога практикант два часа удаляет больному нерв. Пациент не выдерживает и говорит: — Дайте мне сверло, я хотя бы защищаться смогу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.