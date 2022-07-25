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Это ж как нужно ненавидеть людей, чтобы стать дантистом: веселые шутки про стоматологов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Это ж как нужно ненавидеть людей, чтобы стать дантистом: веселые шутки про стоматологов Новость обновлена 25 июля 2022, 09:27

Давайте вместе посмеемся над веселыми шутками про стоматологов и их пациентов.

В понедельник, 25 июля, в мире отмечается Международный день зубного техника. Это конечно очень ответственная профессия, как и в принципе любая в медицине, однако почему бы не посмеяться над стоматологами. Возможно благодаря юмору удастся снизить уровень страха, который многие испытывают перед походом к зубному врачу.

"Телеграф" предлагает вам немного посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про зубы и стоматологов. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день.

Приколы про соматологов - шутки про бормашинку

— Моя зубная щетка чистит зубы в самых труднодоступных местах, а твоя?

— А у меня нет зубов в труднодоступных местах.

Смешные картинки про стомалогов - прикол про электический стул

Больно смотреть на губы, которые не можешь поцеловать, но больнее смотреть на зубы, на лечение которых ты никак не можешь накопить.

Анекдоты про стоматологов -— Посмотрел в стоматологии цены на протезирование. Ну, что сказать… Блендер дешевле!..

В зубопротезном кабинете:

"Бог дает нам зубы два раза в жизни. Ну а в третий раз, за них уже надо платить".

Приколы про стоматологов

В кабинете стоматолога практикант два часа удаляет больному нерв.

Пациент не выдерживает и говорит:

— Дайте мне сверло, я хотя бы защищаться смогу.

Анекдоты про стоматологов - Цена на удаление зубов сейчас сильно кусается. А я уже нет.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

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