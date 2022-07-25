День зубного техника 2022: яркие поздравления в картинках и открытках

Зубные техники на прямую не работают с пациентами, однако без их помощи не обходится ни один стоматолог.

Среди праздников, которые отмечаются в июле 2022 года, есть день, когда весь мир почитает работу зубных техников — 25 июля отмечается Международный день зубного техника. Да, праздник пока неофициальный, но разве это мешает поздравить человека и поблагодарить его за его труд.

День зубного техника относительно молодой праздник, ведь он появился только в 2000-х годах. В этот день поздравляют специалистов, которые изготавливают различные зубные протезы, коронки, а также челюстно-лицевые и ортодонтические аппараты. Их работа очень сложная и ответственная, требующая высокой концентрации, внимательности и точности. Поэтому такие специалисты заслуживают на отдельный от стоматологов праздник, который напомним, отмечается 9 февраля.

"Телеграф" поздравляет всех зубных техников с их профессиональным праздником, и публикует самые красивые поздравления в открытках и картинках.

Поздравления с Днем зубного техника 2022: картинки и открытки

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