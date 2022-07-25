День зубного техніка 2022: яскраві привітання у картинках та листівках

Зубні техніки прямо не працюють з пацієнтами, проте без їх допомоги не обходиться жоден стоматолог.

Серед свят, що відзначаються у липні 2022 року, є день, коли весь світ шанує роботу зубних техніків – 25 липня відзначається Міжнародний день зубного техніка. Так, свято поки неофіційне, але хіба це заважає привітати людину і подякувати їй за її працю.

День зубного техніка щодо молодого свята, адже воно з’явилося лише у 2000-х роках. Цього дня вітають фахівців, які виготовляють різноманітні зубні протези, коронки, щелепно-лицьові та ортодонтичні апарати. Їхня робота дуже складна і відповідальна, що вимагає високої концентрації, уважності та точності. Тому такі фахівці заслуговують на окреме від стоматологів свято, яке нагадаємо, зазначається 9 лютого.

"Телеграф " вітає всіх зубних техніків з їхнім професійним святом і публікує найкрасивіші привітання у листівках та картинках.

Привітання з Днем зубного техніка 2022: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у червні 2022 року.