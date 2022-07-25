Це ж як треба ненавидіти людей, щоб стати дантистом: веселі жарти про стоматологів

Давайте разом посміємося з веселих жартів про стоматологів та їхніх пацієнтів.

У понеділок, 25 липня, у світі відзначається Міжнародний день зубної техніки. Це, звичайно, дуже відповідальна професія, як і в принципі будь-яка в медицині, проте чому б не посміятися з стоматологів. Можливо, завдяки гумору вдасться знизити рівень страху, який багато хто відчуває перед походом до зубного лікаря.

"Телеграф" пропонує вам трохи посміятися над кумедними анекдотами та приколами про зуби та стоматологів. Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують вам заряд гарного настрою на весь день.

— Моя зубна щітка чистить зуби в важкодоступних місцях, а твоя? — А я не маю зубів у важкодоступних місцях.

Боляче дивитися на губи, які не можеш поцілувати, але болючіше дивитися на зуби, на лікування яких ти ніяк не можеш заощадити.

У зубопротезному кабінеті: "Бог дає нам зуби двічі за життя. Ну а втретє, за них уже треба платити".

У кабінеті стоматолога практикант дві години видаляє хворому нерв. Пацієнт не витримує і каже: — Дайте мені свердло, я бодай захищатися зможу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.