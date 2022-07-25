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Це ж як треба ненавидіти людей, щоб стати дантистом: веселі жарти про стоматологів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Це ж як треба ненавидіти людей, щоб стати дантистом: веселі жарти про стоматологів Новина оновлена 25 липня 2022, 09:27

Давайте разом посміємося з веселих жартів про стоматологів та їхніх пацієнтів.

У понеділок, 25 липня, у світі відзначається Міжнародний день зубної техніки. Це, звичайно, дуже відповідальна професія, як і в принципі будь-яка в медицині, проте чому б не посміятися з стоматологів. Можливо, завдяки гумору вдасться знизити рівень страху, який багато хто відчуває перед походом до зубного лікаря.

"Телеграф" пропонує вам трохи посміятися над кумедними анекдотами та приколами про зуби та стоматологів. Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують вам заряд гарного настрою на весь день.

Приколи про стоматологів

— Моя зубна щітка чистить зуби в важкодоступних місцях, а твоя?

— А я не маю зубів у важкодоступних місцях.

Прикол про анестезію з гелію

Боляче дивитися на губи, які не можеш поцілувати, але болючіше дивитися на зуби, на лікування яких ти ніяк не можеш заощадити.

Анекдоти про стоматологів - — Подивився у стоматології ціни на протезування. Ну, що сказати ... Блендер дешевше!

У зубопротезному кабінеті:

"Бог дає нам зуби двічі за життя. Ну а втретє, за них уже треба платити".

Приколи про стоматологів

У кабінеті стоматолога практикант дві години видаляє хворому нерв.

Пацієнт не витримує і каже:

— Дайте мені свердло, я бодай захищатися зможу.

Анекдоти про стоматологів - Ціна на видалення зубів зараз сильно кусається. А я вже ні.
Смішні картинки про стоматологів - іграшка в стоматкабнеті

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.

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