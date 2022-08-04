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Лень — самый лучший грех из семи. Он мешает вам совершать остальные шесть: эти шутки улыбнут вас

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Лень — самый лучший грех из семи. Он мешает вам совершать остальные шесть: эти шутки улыбнут вас Новость обновлена 04 августа 2022, 10:20

Свежая порция самых уморительных анекдотов на сайте "Телеграф"

Веселые анекдоты в августовский четверг. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

Лень овладела бухгалтершей Светланой, в принципе это единственное, что овладело Светой за последние тридцать лет.

анекдот о лени

Как мне говорила одна моя знакомая "не поленитесь, съездите на Мальдивы". Да, от Мальдив меня отделяет только лень…

анекдот о лени

Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

анекдот о лени

- Укажите ваши недостатки.

- Лень…

- И всё?

- Лень перечислять…

анекдот о лени

- Паралич перфекциониста (Perfectionist paralysis) — состояние, при котором человек не может приступить к работе из-за страха, что все равно не сумеет сделать ее идеально.

- Отлично! Прям даже легче стало, а то я уже начала переживать, что я просто ленивая.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты