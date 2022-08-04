Лень — самый лучший грех из семи. Он мешает вам совершать остальные шесть: эти шутки улыбнут вас
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Веселые анекдоты в августовский четверг. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
Лень овладела бухгалтершей Светланой, в принципе это единственное, что овладело Светой за последние тридцать лет.
Как мне говорила одна моя знакомая "не поленитесь, съездите на Мальдивы". Да, от Мальдив меня отделяет только лень…
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
- Укажите ваши недостатки.
- Лень…
- И всё?
- Лень перечислять…
- Паралич перфекциониста (Perfectionist paralysis) — состояние, при котором человек не может приступить к работе из-за страха, что все равно не сумеет сделать ее идеально.
- Отлично! Прям даже легче стало, а то я уже начала переживать, что я просто ленивая.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.