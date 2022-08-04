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Лінь — найкращий гріх із семи. Він заважає вам робити інші шість: ці жарти посміхнуть вас

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Лінь — найкращий гріх із семи. Він заважає вам робити інші шість: ці жарти посміхнуть вас Новина оновлена 04 серпня 2022, 10:20

Свіжа порція найсмішніших анекдотів на сайті "Телеграф"

Веселі анекдоти у серпневий четвер. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій з новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

Лінь оволоділа бухгалтеркою Світланою, в принципі це єдине, що оволоділо Світланою за останні тридцять років.

анекдот про лінь

Як мені казала одна моя знайома "не полінуйтеся, поїдьте на Мальдіви". Так, від Мальдів мене відокремлює тільки лінь…

анекдот про лінь

Ледачі все роблять швидко. Щоб якнайшвидше позбутися роботи. І роблять якісно. Щоб потім не переробляти.

анекдот про лінь

- Вкажіть ваші недоліки.

- Лінь…

- І все?

- Лінь перераховувати...

анекдот про лінь

- Параліч перфекціоніста (Perfectionist paralysis) — стан, при якому людина не може приступити до роботи через страх, що все одно не зуміє зробити її ідеально.

- Чудово! Прям навіть легше стало, а то я вже почала переживати, що я просто лінива.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти