Лінь — найкращий гріх із семи. Він заважає вам робити інші шість: ці жарти посміхнуть вас
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Веселі анекдоти у серпневий четвер. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій з новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
Лінь оволоділа бухгалтеркою Світланою, в принципі це єдине, що оволоділо Світланою за останні тридцять років.
Як мені казала одна моя знайома "не полінуйтеся, поїдьте на Мальдіви". Так, від Мальдів мене відокремлює тільки лінь…
Ледачі все роблять швидко. Щоб якнайшвидше позбутися роботи. І роблять якісно. Щоб потім не переробляти.
- Вкажіть ваші недоліки.
- Лінь…
- І все?
- Лінь перераховувати...
- Параліч перфекціоніста (Perfectionist paralysis) — стан, при якому людина не може приступити до роботи через страх, що все одно не зуміє зробити її ідеально.
- Чудово! Прям навіть легше стало, а то я вже почала переживати, що я просто лінива.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.