Я застряг між "треба накопичувати" і "один раз живем"…: смішні анекдоти про гроші

Поки українські герої захищають країну від путінських солдатів, українці тримають "гумористичний фронт", і намагаються підбадьорювати себе та навколишніх анекдотами, мемами та смішними картинками.

Гумор — це надійний щит для нашого мозку від негативного впливу, тому "Телеграф" продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам. Ми склали добірку прикольних анекдотів про гроші, яких завжди чомусь не вистачає.

- Доброго вечора, я Кирило і я алкоголік… Вибачте, це не в ту групу повідомлення… - Давайте розпочинати наше онлайн-заняття "Успішний старт в інвестиціях"!

Не кожна порада однаково корисна. Спробував жити сьогоднішнім днем і мало не скінчилися гроші.

Пам’ятаю, отримали ми якось премію, і обмили цю справу так, що не тільки пропили ці кошти, постраждало ще багато інших зовсім сторонніх грошей.

- Кажеш, гроші не головне у житті? А що головне, щастя? - Ні, щастя також не головне. - А що? - Головне в житті — мати ціль. - Ну, так у мене ціль мати багато грошей і бути щасливим.

— Якби тобі запропонували вибір, багатство як у Білла Гейтса чи Мир у всьому світі, то що б ти вибрав: Ламборгіні червоного чи чорного кольору?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.