Я застряг між "треба накопичувати" і "один раз живем"…: смішні анекдоти про гроші
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Поки українські герої захищають країну від путінських солдатів, українці тримають "гумористичний фронт", і намагаються підбадьорювати себе та навколишніх анекдотами, мемами та смішними картинками.
Гумор — це надійний щит для нашого мозку від негативного впливу, тому "Телеграф" продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам. Ми склали добірку прикольних анекдотів про гроші, яких завжди чомусь не вистачає.
- Доброго вечора, я Кирило і я алкоголік… Вибачте, це не в ту групу повідомлення…
- Давайте розпочинати наше онлайн-заняття "Успішний старт в інвестиціях"!
Не кожна порада однаково корисна.
Спробував жити сьогоднішнім днем і мало не скінчилися гроші.
Пам’ятаю, отримали ми якось премію, і обмили цю справу так, що не тільки пропили ці кошти, постраждало ще багато інших зовсім сторонніх грошей.
- Кажеш, гроші не головне у житті? А що головне, щастя?
- Ні, щастя також не головне.
- А що?
- Головне в житті — мати ціль.
- Ну, так у мене ціль мати багато грошей і бути щасливим.
— Якби тобі запропонували вибір, багатство як у Білла Гейтса чи Мир у всьому світі, то що б ти вибрав: Ламборгіні червоного чи чорного кольору?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.