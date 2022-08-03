Якби ти вмів читати жіночі думки, ти все одно нічого не зрозумів би: кумедні жарти про чоловіків

Гумор — це чудовий спосіб трохи відволіктися від суєти та поганих новин.

Українці — це безперечно найпозитивніша і безжурна нація у світі. Попри те, що в країні йде повномасштабна війна, наш народ не втрачає свого оптимізму та продовжує жартувати. Так, звичайно, у воєнний час більшість жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", проте "вічні" теми також не забуваються.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, і цього разу ми пропонуємо своїм читачам посміятися з жартів про чоловіків. Читайте та підіймайте собі настрій разом з нами!

Підказка для чоловіків: Якщо у дружини раптово покращився настрій, то потрібно шукати нове місце для заначки.

Я тричі був одружений. Почуваюся — ніби закінчив філософський факультет у трьох різних вузах.

Коли дівчина каже: "Ок, добре повеселитись", не веселись. Скасуй місію. Я повторюю. Скасуй місію.

— Саню, чого ти все холостим ходиш? Одружуйся. Одружуйся давай! — А казав, що пробачив і зла на мене не тримаєш.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.