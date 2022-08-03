Рус

Якби ти вмів читати жіночі думки, ти все одно нічого не зрозумів би: кумедні жарти про чоловіків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
176
Якби ти вмів читати жіночі думки, ти все одно нічого не зрозумів би: кумедні жарти про чоловіків Новина оновлена 03 серпня 2022, 09:35

Гумор — це чудовий спосіб трохи відволіктися від суєти та поганих новин.

Українці — це безперечно найпозитивніша і безжурна нація у світі. Попри те, що в країні йде повномасштабна війна, наш народ не втрачає свого оптимізму та продовжує жартувати. Так, звичайно, у воєнний час більшість жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", проте "вічні" теми також не забуваються.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, і цього разу ми пропонуємо своїм читачам посміятися з жартів про чоловіків. Читайте та підіймайте собі настрій разом з нами!

Підказка для чоловіків: Якщо у дружини раптово покращився настрій, то потрібно шукати нове місце для заначки.

Анекдоти про чоловіків - Якщо дівчина ніколи не цікавилася твоїм знаком зодіаку, то у вас нічого серйозного.

Я тричі був одружений. Почуваюся — ніби закінчив філософський факультет у трьох різних вузах.

Анекдоти про чоловіків - Дивно — всього чотири дні, як не голився, а піджак уже сидить, як крадений.

Коли дівчина каже: "Ок, добре повеселитись", не веселись. Скасуй місію. Я повторюю. Скасуй місію.

Анекдоти про чоловіків - Чоловіки, запам'ятайте головне правило серпентолога - чим яскравіше забарвлення, тим отруйніша особа!

— Саню, чого ти все холостим ходиш? Одружуйся. Одружуйся давай!

— А казав, що пробачив і зла на мене не тримаєш.

Анекдоти про чоловіків - Рецепт борщу по-чоловічому: береш 55 кг жінки і ставиш біля плити на 40 хвилин до готовності борщу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня