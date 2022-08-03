Если бы ты умел читать женские мысли, ты бы все равно ничего не понял: забавные шутки про мужчина
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Украинцы — это бесспорно самая позитивная и неунывающая нация в мире. Несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война, наш народ не теряет своего оптимизма и продолжает шутить. Да, конечно, в военное время большинство шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако "вечные" темы также не забываются.
"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, и в этот раз мы предлагаем своим читателям посмеяться над шутками про мужчин. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами!
Подсказка для мужей. Если у жены внезапно улучшилось настроение, значит, нужно искать новое место для заначки.
Я три раза был женат. Чувствую себя — как будто окончил философский факультет в трёх разных вузах.
Когда девушка говорит: "Ок, хорошо повеселиться", не веселись. Отмени миссию. Я повторяю. Отмени миссию.
— Санек, чего ты все холостым ходишь? Женись. Женись давай!
— А говорил, что простил и зла на меня не держишь.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.