Если бы ты умел читать женские мысли, ты бы все равно ничего не понял: забавные шутки про мужчина

Юмор — это отличный способ немного отвлечься от суеты и плохих новостей.

Украинцы — это бесспорно самая позитивная и неунывающая нация в мире. Несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война, наш народ не теряет своего оптимизма и продолжает шутить. Да, конечно, в военное время большинство шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако "вечные" темы также не забываются.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, и в этот раз мы предлагаем своим читателям посмеяться над шутками про мужчин. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами!

Подсказка для мужей. Если у жены внезапно улучшилось настроение, значит, нужно искать новое место для заначки.

Я три раза был женат. Чувствую себя — как будто окончил философский факультет в трёх разных вузах.

Когда девушка говорит: "Ок, хорошо повеселиться", не веселись. Отмени миссию. Я повторяю. Отмени миссию.

— Санек, чего ты все холостым ходишь? Женись. Женись давай! — А говорил, что простил и зла на меня не держишь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.