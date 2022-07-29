Я застрял между "надо копить" и "один раз живем"…: смешные анекдоты о деньгах

Пока украинские герои защищают страну от путинских солдат, украинцы держат "юмористический фронт", и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.

Юмор — это надежный щит для нашего мозга от негативного влияния, поэтому "Телеграф" продолжает дарить позитивные эмоции своим читателям. Мы составили подборку прикольных анекдотов о деньгах, которых всегда почему-то не хватает.

- Здравствуйте, я Кирилл и я алкоголик… Извините, это не в ту группу сообщение… - Давайте начинать наше онлайн-занятие "Успешный старт в инвестициях"!

Не каждый совет одинаково полезен. Попробовал жить сегодняшним днём и чуть не закончились деньги.

Помню, получили мы как-то премию, и обмыли это дело так, что не только пропили эти средства, пострадало еще много других, совершенно посторонних денег.

— Говоришь, деньги не главное в жизни? А что главное, счастье? — Нет, счастье тоже не главное. — А что? — Главное в жизни — это иметь цель. — Ну так у меня цель иметь много денег и быть счастливым.

— Если бы тебе предложили выбор, богатство как у Билла Гейтса или Мир во всем мире, то что бы ты выбрал: Ламборгини красного или черного цвета?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.