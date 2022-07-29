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Я застрял между "надо копить" и "один раз живем"…: смешные анекдоты о деньгах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Я застрял между "надо копить" и "один раз живем"…: смешные анекдоты о деньгах

Улыбнитесь новому дню с нашими уморительными анекдотами

Пока украинские герои защищают страну от путинских солдат, украинцы держат "юмористический фронт", и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.

Юмор — это надежный щит для нашего мозга от негативного влияния, поэтому "Телеграф" продолжает дарить позитивные эмоции своим читателям. Мы составили подборку прикольных анекдотов о деньгах, которых всегда почему-то не хватает.

- Здравствуйте, я Кирилл и я алкоголик… Извините, это не в ту группу сообщение…

- Давайте начинать наше онлайн-занятие "Успешный старт в инвестициях"!

анекдот о деньгах

Не каждый совет одинаково полезен.

Попробовал жить сегодняшним днём и чуть не закончились деньги.

анекдот о деньгах

Помню, получили мы как-то премию, и обмыли это дело так, что не только пропили эти средства, пострадало еще много других, совершенно посторонних денег.

анекдот о деньгах

— Говоришь, деньги не главное в жизни? А что главное, счастье?

— Нет, счастье тоже не главное.

— А что?

— Главное в жизни — это иметь цель.

— Ну так у меня цель иметь много денег и быть счастливым.

анекдот о деньгах

— Если бы тебе предложили выбор, богатство как у Билла Гейтса или Мир во всем мире, то что бы ты выбрал: Ламборгини красного или черного цвета?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

Теги:
#Деньги #Шутки #Юмор #Анекдоты