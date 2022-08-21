Раньше расхваливали сваты, а теперь есть фотошоп: эти шутки поднимут настроение на весь день
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Посмейтесь вместе с нами в это утро воскресенья! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
В этот раз подготовили для читателей новые шутки и приколы о сватах. Читайте и делитесь с друзьями!
Заходят сваты в избу и говорят:
— У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
— А не дурачок ли он у вас?
Кандидат в женихи спрашивает у свата:
- А девушка красивая?
- Красивая и богатая.
- Меня это устраивает. А сколько у неё тысяч приданого?
- Столько, сколько ей лет. Двадцать.
- Жаль. Мне надо бы постарше…
Одесса.
Сват приводит жениха в дом невесты. Пока они ждут появления семьи, сват шепотом говорит:
- Тут вы-таки имеете приличный дом! Вы видите это серебро, хрусталь, майсенский фарфор?
- А кто мне докажет, что они не одолжили все это у соседей?
- Перестаньте! Какой дурак станет им одалживать!
Сват предлагает молодому человеку жениться на девушке.
- Но ведь она слепая!
- Очень хорошо: ты сможешь делать у нее на глазах все, что захочешь.
- И немая.
- Отлично, ты не услышишь от нее худого слова.
- И глухая.
- Превосходно, говори ей что хочешь, она не услышит.
- И хромая.
- Тем удобнее тебе будет гоняться за юбками.
- Но она к тому же еще и прыщавая!
- Ну, мой милый, а ты бы хотел, чтобы у девушки были одни лишь достоинства?
Сватают евpею хpомую девушку. Решил он посоветоваться. Подходит к умудpенному опытом и спpашивает:
- Мойша, и скажите, таки зачем мне жениться на хpомой девушке?
- Hу, напpимеp, женишься ты на кpасивой длинноногой девушке. Пойдет она на pаботу и там сломает ногу. Положат ее в больницу и начнется… пеpедачи, конфеты, подаpки, цветы медсестpам и вpачам… А тут уже все готовое!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о свекрови и невестке.