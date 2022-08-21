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Раньше расхваливали сваты, а теперь есть фотошоп: эти шутки поднимут настроение на весь день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Раньше расхваливали сваты, а теперь есть фотошоп: эти шутки поднимут настроение на весь день Новость обновлена 21 августа 2022, 09:08

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Посмейтесь вместе с нами в это утро воскресенья! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

В этот раз подготовили для читателей новые шутки и приколы о сватах. Читайте и делитесь с друзьями!

Заходят сваты в избу и говорят:

— У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится!

Голос старой бабки с печи:

— А не дурачок ли он у вас?

анекдот о сватах

Кандидат в женихи спрашивает у свата:

- А девушка красивая?

- Красивая и богатая.

- Меня это устраивает. А сколько у неё тысяч приданого?

- Столько, сколько ей лет. Двадцать.

- Жаль. Мне надо бы постарше…

анекдот о сватах

Одесса.

Сват приводит жениха в дом невесты. Пока они ждут появления семьи, сват шепотом говорит:

- Тут вы-таки имеете приличный дом! Вы видите это серебро, хрусталь, майсенский фарфор?

- А кто мне докажет, что они не одолжили все это у соседей?

- Перестаньте! Какой дурак станет им одалживать!

анекдот о сватах

Сват предлагает молодому человеку жениться на девушке.

- Но ведь она слепая!

- Очень хорошо: ты сможешь делать у нее на глазах все, что захочешь.

- И немая.

- Отлично, ты не услышишь от нее худого слова.

- И глухая.

- Превосходно, говори ей что хочешь, она не услышит.

- И хромая.

- Тем удобнее тебе будет гоняться за юбками.

- Но она к тому же еще и прыщавая!

- Ну, мой милый, а ты бы хотел, чтобы у девушки были одни лишь достоинства?

анекдот о сватах

Сватают евpею хpомую девушку. Решил он посоветоваться. Подходит к умудpенному опытом и спpашивает:

- Мойша, и скажите, таки зачем мне жениться на хpомой девушке?

- Hу, напpимеp, женишься ты на кpасивой длинноногой девушке. Пойдет она на pаботу и там сломает ногу. Положат ее в больницу и начнется… пеpедачи, конфеты, подаpки, цветы медсестpам и вpачам… А тут уже все готовое!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о свекрови и невестке.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты