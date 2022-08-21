Раньше расхваливали сваты, а теперь есть фотошоп: эти шутки поднимут настроение на весь день

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Посмейтесь вместе с нами в это утро воскресенья! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

В этот раз подготовили для читателей новые шутки и приколы о сватах. Читайте и делитесь с друзьями!

Заходят сваты в избу и говорят: — У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится! Голос старой бабки с печи: — А не дурачок ли он у вас?

Кандидат в женихи спрашивает у свата: - А девушка красивая? - Красивая и богатая. - Меня это устраивает. А сколько у неё тысяч приданого? - Столько, сколько ей лет. Двадцать. - Жаль. Мне надо бы постарше…

Одесса. Сват приводит жениха в дом невесты. Пока они ждут появления семьи, сват шепотом говорит: - Тут вы-таки имеете приличный дом! Вы видите это серебро, хрусталь, майсенский фарфор? - А кто мне докажет, что они не одолжили все это у соседей? - Перестаньте! Какой дурак станет им одалживать!

Сват предлагает молодому человеку жениться на девушке. - Но ведь она слепая! - Очень хорошо: ты сможешь делать у нее на глазах все, что захочешь. - И немая. - Отлично, ты не услышишь от нее худого слова. - И глухая. - Превосходно, говори ей что хочешь, она не услышит. - И хромая. - Тем удобнее тебе будет гоняться за юбками. - Но она к тому же еще и прыщавая! - Ну, мой милый, а ты бы хотел, чтобы у девушки были одни лишь достоинства?

Сватают евpею хpомую девушку. Решил он посоветоваться. Подходит к умудpенному опытом и спpашивает: - Мойша, и скажите, таки зачем мне жениться на хpомой девушке? - Hу, напpимеp, женишься ты на кpасивой длинноногой девушке. Пойдет она на pаботу и там сломает ногу. Положат ее в больницу и начнется… пеpедачи, конфеты, подаpки, цветы медсестpам и вpачам… А тут уже все готовое!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о свекрови и невестке.