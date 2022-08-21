Раніше розхвалювали свати, а тепер є фотошоп: ці жарти піднімуть настрій на весь день

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами

Посмійтеся разом з нами цього ранку неділі! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Цього разу підготували для читачів нові жарти та приколи про сватів. Читайте та діліться з друзями!

Заходять свати в хату і кажуть: - У вас товар, у нас купець! Наш наречений не палить, не п’є, з дівками не хороводиться! Голос старої бабки з печі: - А чи не дурень він у вас?

Кандидат в наречені запитує у свата: - А дівчина гарна? - Красива та багата. - Мене це влаштовує. А скільки в неї тисяч посагу? - Стільки, скільки їй років. Двадцять. - Шкода. Мені треба було б постарше…

Одеса. Сват приводить нареченого до оселі нареченої. Поки вони чекають на появу сім’ї, сват пошепки каже: - Тут ви маєте пристойний будинок! Ви бачите це срібло, кришталь, майсенську порцеляну? - А хто мені доведе, що вони не позичили все це у сусідів? - Перестаньте! Який дурень стане їм позичати!

Сват пропонує молодому хлопцю одружитися з дівчиною. - Але ж вона сліпа! - Дуже добре: ти зможеш робити в неї на очах усе, що захочеш. - І німа. - Чудово, ти не почуєш від неї поганого слова. - І глуха. - Чудово, кажи їй, що хочеш, вона не почує. - І кульгавить. - Тим зручніше тобі ганятиметься за спідницями. - Але вона ще й прищава! - Ну, мій любий, а ти б хотів, щоб у дівчини були лише одні переваги?

Сватають єврею кульгаву дівчину. Вирішив він порадитись. Підходить до навченого досвідом і питає: - Мойша, і скажіть, таки навіщо мені одружуватися з кульгавою дівчиною? - Ну, наприклад, одружишся ти з красивою довгоногою дівчиною. Піде вона на роботу і там зламає ногу. Покладуть її в лікарню і почнеться... передачі, цукерки, подарунки, квіти медсестрам і лікарям... А тут уже все готове!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про свекруху та невістку.