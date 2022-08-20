Він приїхав із піцею, а не з квітами. Я виходжу заміж: веселі жарти про жіночу логіку

Смішні приколи про представниць прекрасної статі обов’язково піднімуть вам настрій.

Починаємо вихідні на позитивній ноті! "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, і цього разу ми пропонуємо своїм читачам посміятися з жартів про жінок. Читайте та підіймайте собі настрій разом з нами!

— О 19-й закочуєш очі. — У 35 закочуєш помідори…

— А ти якось балуєш свого мужика? — Ну… я іноді мовчу.

Бачу ціль не бачу перешкод. Саме з таким слоганом я пішла і купила еклери о другій годині ночі.

У моїй сумочці тільки все найнеобхідніше: старі навушники, сто чеків, три порожні пачки цигарок, гайковий ключ, батон.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.