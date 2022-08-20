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Він приїхав із піцею, а не з квітами. Я виходжу заміж: веселі жарти про жіночу логіку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Він приїхав із піцею, а не з квітами. Я виходжу заміж: веселі жарти про жіночу логіку Новина оновлена 20 серпня 2022, 09:31

Смішні приколи про представниць прекрасної статі обов’язково піднімуть вам настрій.

Починаємо вихідні на позитивній ноті! "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, і цього разу ми пропонуємо своїм читачам посміятися з жартів про жінок. Читайте та підіймайте собі настрій разом з нами!

— О 19-й закочуєш очі.

— У 35 закочуєш помідори…

Анекдоти про жінок - Чоловіків треба дивувати. Ось приходить він із роботи додому, а ти квартиру в карти програла. Несподівано? Несподівано!

— А ти якось балуєш свого мужика?

— Ну… я іноді мовчу.

Анекдоти про жінок - Чого хочуть дівчата? Дівчата хочуть, щоб усе було так, як вони хочуть.

Бачу ціль не бачу перешкод. Саме з таким слоганом я пішла і купила еклери о другій годині ночі.

Анекдоти про жінок - У дитинстві я була шкідливою, нахабною та впертою. Поспішаю всіх порадувати - я чудово збереглася!

У моїй сумочці тільки все найнеобхідніше: старі навушники, сто чеків, три порожні пачки цигарок, гайковий ключ, батон.

Анекдоти про жінок - Поставила набухати тісто, і щоб йому не було нудно набухалася разом із ним.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

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