Він приїхав із піцею, а не з квітами. Я виходжу заміж: веселі жарти про жіночу логіку
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Починаємо вихідні на позитивній ноті! "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, і цього разу ми пропонуємо своїм читачам посміятися з жартів про жінок. Читайте та підіймайте собі настрій разом з нами!
— О 19-й закочуєш очі.
— У 35 закочуєш помідори…
— А ти якось балуєш свого мужика?
— Ну… я іноді мовчу.
Бачу ціль не бачу перешкод. Саме з таким слоганом я пішла і купила еклери о другій годині ночі.
У моїй сумочці тільки все найнеобхідніше: старі навушники, сто чеків, три порожні пачки цигарок, гайковий ключ, батон.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.