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Моя свекруха - як гумова жінка. Завжди надута: ці жарти змусять сміятися до сліз

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Моя свекруха - як гумова жінка. Завжди надута: ці жарти змусять сміятися до сліз Новина оновлена 12 серпня 2022, 09:31

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Зробіть весело собі та своїм близьким цієї п’ятниці! "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів про свекруху та невістку для підняття настрою.

Свекруха говорить по телефону:

— Тобі треба привчати їх прибирати за собою з дитинства.

А я тим часом спостерігаю, як мій чоловік знімає шкарпетки і залишає їх посеред вітальні…

анекдот про невістку та свекруху

"А сукня у тебе не дуже" — сказала їй свекруха в день весілля.

"Нічого, наступного разу буде краще!" — відповіла вона.

анекдот про невістку та свекруху

Дзвінок:

- Ваша свекруха впала в басейн з крокодилами.

- Ваші крокодили, ви їх і рятуйте.

анекдот про невістку та свекруху

Дзвонить свекруха невістці:

— Ну, як там мій синочок?

— Та як, як… Горілку п’є, по бабам вештається, мене б’є…

— Ну, дякувати Богу, аби не хворів!

анекдот про невістку та свекруху

Свекруха звертається до невістки:

- Що це ти розвела бруд? У каструлі така чорнота, ледь відмила!

- Це? Так… Тефлонове покриття.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тарганів.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти