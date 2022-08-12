Моя свекруха - як гумова жінка. Завжди надута: ці жарти змусять сміятися до сліз
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Зробіть весело собі та своїм близьким цієї п’ятниці! "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів про свекруху та невістку для підняття настрою.
Свекруха говорить по телефону:
— Тобі треба привчати їх прибирати за собою з дитинства.
А я тим часом спостерігаю, як мій чоловік знімає шкарпетки і залишає їх посеред вітальні…
"А сукня у тебе не дуже" — сказала їй свекруха в день весілля.
"Нічого, наступного разу буде краще!" — відповіла вона.
Дзвінок:
- Ваша свекруха впала в басейн з крокодилами.
- Ваші крокодили, ви їх і рятуйте.
Дзвонить свекруха невістці:
— Ну, як там мій синочок?
— Та як, як… Горілку п’є, по бабам вештається, мене б’є…
— Ну, дякувати Богу, аби не хворів!
Свекруха звертається до невістки:
- Що це ти розвела бруд? У каструлі така чорнота, ледь відмила!
- Це? Так… Тефлонове покриття.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тарганів.