Он приехал с пиццей, а не с цветами. Я выхожу замуж: веселые шутки про женскую логику
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Начинаем выходные на позитивной ноте! "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, и в этот раз мы предлагаем своим читателям посмеяться над шутками про женщин. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами!
— В 19 закатываешь глаза.
— В 35 закатываешь помидоры…
— А ты как—то балуешь своего мужика?
— Нуу… я иногда молчу.
Вижу цель — не вижу препятствий. Именно с таким слоганом я пошла и купила эклеры в два часа ночи.
В моей сумочке только все самое необходимое: старые наушники, сто чеков, три пустых пачки сигарет, гаечный ключ, батон.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.