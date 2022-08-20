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Он приехал с пиццей, а не с цветами. Я выхожу замуж: веселые шутки про женскую логику

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Он приехал с пиццей, а не с цветами. Я выхожу замуж: веселые шутки про женскую логику Новость обновлена 20 августа 2022, 09:31

Смешные приколы о представительницах прекрасного пола обязательно поднимут вам настроение.

Начинаем выходные на позитивной ноте! "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, и в этот раз мы предлагаем своим читателям посмеяться над шутками про женщин. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами!

— В 19 закатываешь глаза.

— В 35 закатываешь помидоры…

Анекдоты про женщин - Мужчин надо удивлять. Вот приходит он с работы домой, а ты квартиру в карты проиграла. Неожиданно? Неожиданно!

— А ты как—то балуешь своего мужика?

— Нуу… я иногда молчу.

Анекдоты про женщин - Чего хотят девочки? Девочки хотят, чтобы все было так, как они хотят…

Вижу цель — не вижу препятствий. Именно с таким слоганом я пошла и купила эклеры в два часа ночи.

Анекдоты про женщин - В детстве я была вредной, наглой и упрямой. Спешу всех обрадовать — я прекрасно сохранилась!

В моей сумочке только все самое необходимое: старые наушники, сто чеков, три пустых пачки сигарет, гаечный ключ, батон.

Анекдоты про женщин - Поставила набухать тесто, и чтобы ему не было скучно набухалась вместе с ним.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

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