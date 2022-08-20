Он приехал с пиццей, а не с цветами. Я выхожу замуж: веселые шутки про женскую логику

Смешные приколы о представительницах прекрасного пола обязательно поднимут вам настроение.

Начинаем выходные на позитивной ноте! "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, и в этот раз мы предлагаем своим читателям посмеяться над шутками про женщин. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами!

— В 19 закатываешь глаза. — В 35 закатываешь помидоры…

— А ты как—то балуешь своего мужика? — Нуу… я иногда молчу.

Вижу цель — не вижу препятствий. Именно с таким слоганом я пошла и купила эклеры в два часа ночи.

В моей сумочке только все самое необходимое: старые наушники, сто чеков, три пустых пачки сигарет, гаечный ключ, батон.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.