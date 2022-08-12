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Моя свекровь - как резиновая женщина. Всегда надутая: эти шутки заставят смеяться до слез

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Моя свекровь - как резиновая женщина. Всегда надутая: эти шутки заставят смеяться до слез Новость обновлена 12 августа 2022, 09:31

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день

Сделайте весело себе и своим близким в эту пятницу! "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток о свекрови и невестке для поднятия настроения.

Свекровь говорит по телефону:

— Тебе нужно приучать их убирать за собой с раннего детства.

А я, тем временем, наблюдаю, как мой муж снимает носки и оставляет их посреди гостиной…

анекдот о невестке и свекрови

"А платье у тебя не очень" — сказала ей свекровь в день свадьбы.

"Ничего, в следующий раз будет лучше!" — ответила она.

анекдот о невестке и свекрови

Звонок:

- Вaшa свекровь упaлa в бaссейн с крокодилaми.

- Ваши крокодилы, вы их и спaсaйте.

анекдот о невестке и свекрови

Звонит свекровь невестке:

— Ну, как там мой сыночек?

— Да как, как… Водку пьет, по бабам шляется, меня бьет…

— Ну, слава Богу, лишь бы не болел!

анекдот о невестке и свекрови

Свекровь обращается к невестке:

— Что это ты грязищу развела? В кастрюле такая чернота, еле отмыла!

— Это? Да так… Тефлоновое покрытие.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о тараканах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты