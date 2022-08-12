Моя свекровь - как резиновая женщина. Всегда надутая: эти шутки заставят смеяться до слез
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Сделайте весело себе и своим близким в эту пятницу! "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток о свекрови и невестке для поднятия настроения.
Свекровь говорит по телефону:
— Тебе нужно приучать их убирать за собой с раннего детства.
А я, тем временем, наблюдаю, как мой муж снимает носки и оставляет их посреди гостиной…
"А платье у тебя не очень" — сказала ей свекровь в день свадьбы.
"Ничего, в следующий раз будет лучше!" — ответила она.
Звонок:
- Вaшa свекровь упaлa в бaссейн с крокодилaми.
- Ваши крокодилы, вы их и спaсaйте.
Звонит свекровь невестке:
— Ну, как там мой сыночек?
— Да как, как… Водку пьет, по бабам шляется, меня бьет…
— Ну, слава Богу, лишь бы не болел!
Свекровь обращается к невестке:
— Что это ты грязищу развела? В кастрюле такая чернота, еле отмыла!
— Это? Да так… Тефлоновое покрытие.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о тараканах.